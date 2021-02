Sophia Thiel: Neues Aussehen, neuer Freund, neue PR-Strategie!?

Warum hatte sich Sophia Thiel zurückgezogen, was war der Grund? Nach zwei Jahren Auszeit ist Fitness-Star Sophia Thiel zurück - am Valentinstag veröffentlichte die Rosenheimerin ein neues Video. Die Fans fragen sich: Wie sieht Sophia Thiel heute aus? Wird sie weiterhin Fitnessprodukte bewerben und ihren Körper zeigen?

Mit einem sich aufladenden Akku hat sich Fitness-Star Sophia Thiel (25, ) vergangene Woche auf Instagram zurückgemeldet. seit Mai 2019. Und ihre 1,1 Millionen Follower waren begeistert.

Comeback von Sophia Thiel: Wie sieht sie mittlerweile aus?

Auch prominente Kolleginnen wie Daniela Katzenberger, Sarah Harrison, Motsi Mabuse oder Ruth Moschner freuten sich in den Kommentaren über das Instagram-Comeback.

"Ich konnte gerade meinen Augen nicht trauen", freute sich etwa eine Userin. Andere geben aber auch zu bedenken, welche Botschaft der Beitrag, der von Thiel nicht kommentiert wurde, sendet: "Leute, ruhig Blut. In dem Post lädt der Akku gerade mal auf, d.h. bis es voll ist, wird es noch dauern."

Rückzug 2019: Sophia Thiel erklärt Gründe

Thiel hatte sich im Mai 2019 bei ihren Fans gemeldet, das sie "Ich muss euch etwas sagen" betitelte. Darin sprach sie über den Druck der vergangenen Monate, und erklärte, dass sie "so nicht mehr weitermachen darf" und etwas verändern müsse. Ihr sei es "in letzter Zeit immer schwerer gefallen, die Sophia zu sein, die ich eigentlich bin und genau dafür will ich mir die nächsten Monate Zeit nehmen". Sie müsse das Erlebte sacken lassen und ihre Energiereserven wieder aufladen. Sie brauche Zeit, "um zu mir zurückzufinden", sagte sie damals mit einem Dank an die Fans.

Was macht Sophia Thiel im Jahr 2021?

Über 815.000 Mal wurde ihr Akku-Post mittlerweile gelikt. Kann Thiel diesmal mit dem Druck umgehen? Die Fans und Follower erwarten wohl ein Mega-Comeback der gebürtigen Rosenheimerin. Doch womöglich ändert Thiel auch ihre PR-Strategie: weniger Content und eine breit gestreute Zielgruppe wären möglich. Aus der einstigen durchtrainierten Fitness-Influencerin könnte so ein Netz-Promi werden, der auch in TV-Show stattfinden könnte.

Erstes YouTube-Video nach 21 Monaten liefert Erklärung

Am Valentinstag veröffentlichte die 25-Jährige ihr erstes YouTube-Video nach zwei Jahren und erklärt darin den Grund für ihren Rückzug. "Gehen wir zurück zu Ende 2018, Anfang 2019 – wenn ihr mir da gefolgt seid, wisst ihr, dass bei mir ziemlich viel los war. Ich konnte schlecht nein sagen. Deswegen hab ich zu allem ja gesagt. Und ich dachte, mit einer guten Planung kriege ich das hin Es hat auch Spaß gemacht, aber ich habe meine eigenen Grenzen nicht gekannt. Das hat sich dann zugespitzt", erzählt Sophia.

Kein Sport und gegessen, was sie wollte

Nach der Fibo 2019 war dann ihr persönlicher Tiefpunkt erreicht. "Am Abend vor Beginn der Fitness-Messe ist es dann passiert. Ich bin in eins schwarzes Loch gefallen und ich musste mich zum ersten Mal vor die Wahl stellen, entweder du macht was dagegen oder du hörst damit auf." Sie wollte flüchten - nach Kalifornien. Doch: "Ich habe gedacht, mit dem Flug nach Los Angeles lasse ich alle meine Probleme in Deutschland, doch das hat nicht geklappt – in Los Angeles ging es mir sogar noch schlechter. Für mich persönlich war es die dunkelste Zeit." Sie habe lange keinen Sport gemacht und nicht mehr auf die Ernährung geachtet. Gut getan habe ihr das aber nicht, sagt sie heute.

Comeback von Sophia Thiel war für April 2020 geplant

Eigentlich wollte sich Sophia Thiel schon im Frühjahr 2020 wieder bei ihren Fans melden und öffentlich auftreten, doch: "Ich habe gedacht: 'Wie schaust du denn aus?' Ich konnte das nicht hochladen, das bin nicht ich. Ich erkenne mich nicht." Deshalb löschte sie das damalige Video wieder.

Neuer Freund von Sophia Thiel: Fitness-Star hat einen Partner

Erst im Sommer 2020 sei Normalität in ihren Alltag wieder eingekehrt, so Thiel und fügt hinzu: Es gehe nicht mehr nur um ihren Körper, ihren Körperfettanteil oder ihr Gewicht. Außerdem verrät sie ihren Followern, dass sie einen neuen Freund hat: "Schönerweise war ich im Lockdown nicht alleine. Da ist jemand Neues in meinem Leben."