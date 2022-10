"Sommerhaus"-VIP Antonia Hemmer macht klare Ansage an Promi-Kritiker: "Widerlich seid ihr"

Nach ihrer Teilnahme an "Das Sommerhaus der Stars" müssen Patrick Romer und Freundin Antonia Hemmer viel Kritik einstecken – auch von Promi-Kollegen. Doch die Freundin des TV-Bauern wehrt sich und macht auf Instagram eine klare Ansage.

Antonia Hemmer will sich Kritik am RTL-"Sommerhaus" nicht gefallen lassen.

"Das Sommerhaus der Stars" 2022 ist fast wieder zu Ende, am Sonntag (9. Oktober) läuft das Finale der Trash-Show im TV. Wie jedes Jahr gibt es ein Promi-Paar, das von den Zuschauern besonders viel Aufmerksamkeit bekommt – meist allerdings negative! Dieses Mal sind es Patrick Romer und Antonia Hemmer, die für das in der Sendung ausgestrahlte Verhalten kritisiert werden. Vor allem der TV-Bauer wird verbal heftig attackiert, was seiner Freundin überhaupt nicht gefällt.

TV-Bauer Patrick Romer bekommt viel Kritik für "Sommerhaus"-Auftritt

Patrick Romer zeigte sich in "Das Sommerhaus der Stars" nicht unbedingt von einer empathischen Seite und schob die Schuld an verlorenen Spielen meist Antonia Hemmer zu. Mit Sprüchen wie "Schatz, geh mal Zähne putzen! Du stinkst" oder "Mit dir gewinnt man echt keinen Blumentopf" zog er den Unmut seiner prominenten WG-Mitbewohner und vieler Zuschauer auf sich. Mehrmals brachte er damit seine Freundin zum Weinen, wofür er auf Instagram scharf kritisiert wird. "Unterirdisch Herr Romer, echt unterirdisch. Respekt- und Anstandslos", schreibt etwa ein Follower in den Kommentaren eines Beitrags.

Antonia Hemmer attackiert Promi-Kollegen: "Widerlich"

Auch Antonia Hemmer hat sich inzwischen zum Verhalten ihres Freundes öffentlich geäußert. In einer Instagram-Story erklärt sie: "Patricks Verhalten im Sommerhaus war in einigen Momenten unverzeihlich."

Doch statt mit dem 27-Jährigen abzurechnen, stellt sich seine Freundin hinter ihn und teilt gegen die Kritiker aus. Vor allem Promi-Kollegen, die sich öffentlich zum "Sommerhaus"-Paar äußern, attackiert sie in ihrem Statement. "Diese Leute, die für einen Promiflash-Artikel auch ihre Mutter verkaufen würden... Widerlich seid ihr, widerlich." Wen genau sie damit meint, lässt sie offen. Allerdings haben in den letzten Wochen unter anderem Anna-Maria Ferchichi, Ehefrau von Rapper Bushido, und Oliver Pocher gegen Patrick Romer ausgeteilt.

Obwohl sie zu ihrem Freund hält, zeigt sich Antonia Hemmer einsichtig, was die Geschehnisse im RTL-"Sommerhaus" angehen. Die 22-Jährige betont zwar, dass sie "ein glückliches Paar" seien und sich "lieben", trotzdem ziehe sie ihre Konsequenzen daraus. "Ich sehe durch die Ausstrahlung vieles, das ich mir nicht mehr gefallen lassen kann und darf." Gemeinsam mit Patrick Romer arbeite sie an der Beziehung, das Promi-Paar sehe seine Fehler ein.

Mit diesem Statement von Antonia Hemmer dürfte die Sache allerdings noch nicht abgeschlossen sein. Sie kündigt an, dass es nach der finalen Sendung und dem großen "Sommerhaus"-Wiedersehen noch eine Abrechnung geben werde. Es bleibt also weiterhin spannend.