Tiefe Einblicke bei "Tribute to Bambi" 2022: Simone Thomalla leistet sich Busen-Blitzer

Ob Simone Thomalla bei der "Tribute to Bambi"-Gala in Berlin wirklich so viel von sich zeigen wollte? Bei der Schauspielerin verrutschte auf dem roten Teppich das Kleid, womit sie für den Busen-Blitzer des Abends sorgte. Aber auch weitere Promis lösten mit ihrer Garderobe ein Blitzlichtgewitter aus.

In Berlin war am Mittwochabend der Glamour-Faktor ausgesprochen hoch, denn zahlreiche Promis erschienen zur "Tribute to Bambi"-Gala 2022 in der deutschen Hauptstadt. Für den Gesprächsstoff des Abends dürfte wohl die zeigefreudige Simone Thomalla gesorgt haben.

Alessandra Meyer-Wölden und Lilly Becker: Exen von Boris Becker als modische Zwillinge

Modisch gab es auf dem roten Teppich vor allem bei den VIP-Damen einige Hingucker, wie etwa die Exen von Boris Becker. Einträchtig schritten Alessandra Meyer-Wölden und Lilly Becker gemeinsam vor die Fotografen. Als ob sie sich vorher abgesprochen hätten, präsentierten sie Arm in Arm ihre (bis auf die Farbe) fast identischen Kleider mit hüfthohen Beinschlitzen.

Model und Promi-Tochter Elena Carrière sorgte in einem transparenten Outfit für Blitzlichtgewitter und auch Victoria Swarovski gab in einem schwarzen Hauch von Nichts tiefe Einblicke. Aber nicht nur die Damenwelt glänzte, auch der ein oder andere VIP-Mann zeigte echten Star-Glamour – wie "Promi Big Brother"-VIP Papis Loveday. Das Model trug ein bodenlanges, weißes Gewand mit Lackhandschuhen bis zu den Ellenbogen und erinnerte in dieser Aufmachung an 80er-Jahre-Ikone Grace Jones.

Busen-Blitzer: Simone Thomalla gibt tiefe Einblicke

Für den Auftritt des Abends dürfte allerdings Simone Thomalla gesorgt haben. Die Schauspielerin zeigte sich erstmals seit der Trennung von Silvio Heinevetter mit einem neuen Mann an ihrer Seite, dem Berliner DJ Nicolino Hermano. Vielleicht war sie deshalb etwas abgelenkt und bemerkte nicht, dass sie etwas mehr Haut als gewöhnlich darbot. Ihr Kleid war im Ausschnitt etwas verrutscht, wodurch es zu einem unfreiwilligen Busen-Blitzer bei der 57-Jährigen kam. Oder war es etwa doch Absicht? Bislang hat sich Simone Thomalla noch nicht dazu geäußert.

Politisches Statement: Minu Barati-Fischer kämpft für Frauen im Iran

Neben all den modischen Highlights gab es auf dem roten Teppich aber auch Platz für ein politisches Statement. Minu Barati-Fischer, Ehefrau von Joschka Fischer, nutzte ihren Auftritt, um auf die Gewalt gegen Frauen im Iran aufmerksam zu machen. Gemeinsam mit Model Shermine Shahrivar und weiteren Aktivisten hielt sie die iranische Flagge, auf der "Free Iran" geschrieben stand.

Welche weiteren Promis mit ihren Looks für reichlich Glamour sorgten, sehen Sie oben in der Bilderstrecke.