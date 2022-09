"Sommerhaus der Stars" 2022: Wer ist raus?

Während in der ersten Folge beim "Sommerhaus der Stars" noch niemand rausgewählt wurde, steht seit Folge 2 das erste Verlierer-Paar fest. Welche Kandidaten sind dabei und wer ist raus? AZ klärt auf.

Seit dem 7. September läuft das "Sommerhaus der Stars" 2022 bei RTL. Bei RTL+ startete die Show eine Woche früher. In Folge 2 wurde das erste Paar rausgewählt. Was passiert in Folge 3, die bereits auf der Streaming-Plattform zu sehen ist? Die AZ zeigt, welche Promis es erwischt hat und welche Kandidaten noch übrig sind.

Achtung, Spoiler: Während RTL+-Nutzer bereits wissen, wer das Sommerhaus verlässt, müssen sich die Fernsehzuschauer immer noch ein paar Tage gedulden. Wer also nicht wissen möchte, welches Paar ausgeschieden ist, sollte ab dieser Stelle nicht mehr weiterlesen.

"Sommerhaus der Stars" 2022: Dieses Paar musste das Haus in Folge 2 verlassen

Marcel Dähne, auch bekannt als "KsFreak", und Lisa Weinberger gingen mit breiter Brust in die Trash-Show: "An alle Paare da draußen: Ich weiß nicht, ob ihr gerne scharf esst. Falls nicht, habt ihr ein Problem, weil wir sind nämlich super spicy und wir werden euch besiegen."

Der YouTube-Star Marcel Dähne und Freundin Lisa Weinberger mussten beim "Sommerhaus der Stars" 2022 als erstes Paar die Koffer packen. © RTL / Stefan Gregorowius

Diese Kampfansage ging allerdings gehörig nach hinten los: Bereits in der zweiten Folge mussten die beiden mit sechs von acht Stimmen als erstes Paar das Sommerhaus verlassen. Der Auszug ist in Folge 3 zu sehen.

Wer scheidet in Folge 3 aus?

Am Ende der dritten Episode des "Sommerhaus der Stars" wird kein weiteres Promi-Paar ausscheiden. Stattdessen wird das Ende der Beziehung zwischen Eric Sindermann und Freundin Katharina Hambuechen thematisiert.

Diese Promis sind beim "Sommerhaus der Stars" noch als Kandidaten dabei