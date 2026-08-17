Sommerfest beim Nobel-Wirt: Grünwalder Society feiert bei Chang besonders lang

Bei Chang in Grünwald trifft sich regelmäßig die Münchner Prominenz – und zwar ganz privat. Am Sonntagabend lud Restaurant-Betreiber Giang van Nguyen bereits zum 19. Mal zu seinem Sommerfest. Mit dabei: natürlich auch prominente Gäste. Gefeiert wurde bis tief in die Nacht.

Auf dem Chang-Sommerfest haben die Promis in Gründwald bis in die frühen Morgenstunden gefeiert.

Im Chang-Restaurant in Grünwald geht es normalerweise entspannt zu. Hier treffen sich Prominente gerne abseits des großen Trubels. Man kennt sich, begrüßt sich mit Handschlag oder Küsschen und genießt gemeinsam die feinen asiatischen Spezialitäten.

Bushido, Miro Klose und Birgit Schrowange feiern mit

Am Sonntagabend (16. August) wurde daraus allerdings eine besonders lange Nacht mit Live-Musik: Chang-Betreiber Giang van Nguyen gab sein 19. Sommerfest. "Es war ein perfekter Abend. Alle haben sich wohlgefühlt und wir haben gemeinsam die Zeit vergessen. Bis 3 Uhr nachts haben wir gefeiert", sagt der Gastgeber der AZ.

Unter den Gästen waren zahlreiche bekannte Gesichter: Moderatorin Birgit Schrowange kam mit Ehemann Frank Spothelfer. Das beliebte TV-Gesicht schwärmt in der AZ: "Wir hatten den sympathischen Chang ganz zufällig kennengelernt und waren dann einmal bei ihm im Restaurant. Damals hat er uns direkt zu seinem Sommerfest eingeladen. Da es zeitlich gut gepasst hat, sind wir natürlich sehr gerne wieder nach Grünwald gekommen. Wir haben erneut fantastisch gegessen, leckeren Wein getrunken und einen rundum wunderbaren Abend verbracht."

Das Chang-Sommerfest von Nguyen van Giang wollten sich Birgit Schrowange und Mann Frank Spothelfer nicht entgehen lassen. © API/Manuel Tilgner

Rapper Bushido fuhr mit Ehefrau Anna-Maria Ferchichi vor. "Wir dachten, wir kommen eine Stunde lang. Am Ende sind wir über sechs Stunden geblieben", so die Achtfach-Mama und Schwester von Pop-Sängerin Sarah Connor.

Auch der ehemalige Fußball-Nationalspieler Miro Klose und seine Ehefrau Sylwia waren aus der Nachbarschaft gekommen. Ebenfalls gesichtet: Nymphenburg-Sekt-Wirtin Maria Lechner und Gastronomie-Influencer Kemal Üres. Eine illustre Runde, die offenbar großen Gefallen daran fand, den Abend nicht allzu früh zu beenden.

Gastro-Influencer und Berater Kemal Üres mit Maria Lechner (Nymphenburg-Sekt-Wirtin auf dem Viktualienmarkt) © privat

Bei Chang trifft sich die Prominenz ganz privat

Das Besondere: Im Chang geht es weniger um den großen Promi-Auftritt als um einen entspannten Abend unter Freunden. Viele der prominenten Gäste wohnen selbst in Grünwald. Man kennt sich und trifft sich in ungezwungener Atmosphäre. Zahlreiche Konzernlenker, FC-Bayern-Stars und bekannte Persönlichkeiten zählen zu den Stammgästen des diskreten Edel-Wirts. Auch die Kessler-Zwillinge kehrten regelmäßig bei Chang ein.

Auch Anis Ferchichi, besser bekannt als Rapper Bushido, und Ex-Nationalspieler Miroslav Klose schauten in Grünwald vorbei. © API/Manuel Tilgner

Von Giang zu Chang

Dass sein Restaurant heute unter dem Namen Chang bekannt ist, hat übrigens eine persönliche Geschichte. Giang van Nguyen startete 1997 seine Karriere in der Gastronomie. Kollegen gaben ihm damals den Spitznamen Chang, weil sein Vorname Giang in ihren Ohren wie Chang klang.

2007 eröffnete Nguyen schließlich sein erstes eigenes Restaurant in Grünwald. Seitdem hat sich das Chang zu einer festen Adresse für Liebhaber asiatischer Küche und zu einem beliebten Treffpunkt der Society entwickelt.

Beim Sommerfest des Promi-Lokals Chang in Grünwald war einiges geboten. © API/Manuel Tilgner

Der Name passt dabei durchaus zum Gastgeber: "Chang" bedeutet auf Thailändisch "Elefant" und gilt dort als Symbol für Glück. Und glücklich scheint Nguyen seine Gäste mit seiner Küche tatsächlich zu machen.

Kündigt besonderes Jubiläum an

Nach dem gelungenen Abend richtet Nguyen den Blick bereits auf das kommende Jahr. Denn dann steht ein besonderes Jubiläum an. Der AZ sagt er: "Nächstes Jahr feiern wir dann schon zum 20. Mal. Das muss natürlich ganz besonders werden." Die Feierlichkeiten für 2026 sind aber noch nicht vorbei: Am Montagabend (17. August) wird das Chang-Sommerfest direkt fortgesetzt.