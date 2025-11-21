Nobel-Wirt in Grünwald: Kessler-Zwillinge ließen Frage zum Geburtstag unbeantwortet

Nur zwei Wochen vor ihrem Tod saßen die Kessler-Zwillinge noch im beliebten Restaurant Chang in Grünwald – freundlich, unauffällig und herzlich wie immer. Nobel-Wirt Giang van Nguyen erinnert sich in der AZ an eines der letzten Gespräche über ihren Geburtstag.

Die Nachricht vom Tod der Kessler-Zwillinge (†89) sorgt weiterhin für Betroffenheit – auch bei jenen, die Alice und Ellen Kessler in ihren letzten Monaten und Wochen noch persönlich erlebt haben. Einer von ihnen ist Giang van Nguyen, Chef des feinen Restaurants Chang in Grünwald. Beim Edel-Asiaten genossen die Schwestern viele wunderschöne Stunden.

Gastronom in Grünwald: "Die Kessler-Zwillinge waren einfach ganz normal"

"Sie waren vor zwei Wochen zuletzt bei uns. Niemand hat etwas geahnt, dass sie ihr Leben beenden wollen“, sagt Giang van Nguyen zur AZ. Die Kessler-Zwillinge seien stets freundlich gewesen. "Ich habe sie immer als herzliche Gäste wahrgenommen. Sie waren einfach ganz normal. Das war sehr angenehm." Nichts habe darauf hingedeutet, dass sie einen solch drastischen Schritt planten.

Bereits vor einigen Wochen hatte van Nguyen ein Gespräch geführt, das rückblickend eine neue Bedeutung erhält. "Ich habe die beiden gefragt, ob sie ihren 90. Geburtstag bei uns feiern wollen", erzählt er der AZ. Die Reaktion der Schwestern sei zurückhaltend gewesen.

Gespräche zum runden Geburtstag im Restaurant Chang

"Sie haben sich nicht auf ein Gespräch diesbezüglich eingelassen. Ich habe mir aber nichts weiter dabei gedacht", so der Chang-Inhaber. Im August 2026 wären die beiden Show-Ikonen 90 Jahre alt geworden.

Für den Gastronomen ist es eine traurige Vorstellung, dass die letzten Besuche der beiden im Restaurant bereits Teil ihres stillen Abschieds gewesen sein könnten. "Es ist schwer zu begreifen", sagt van Nguyen. Die Erinnerung an ihre Freundlichkeit und unaufgeregte Art werde er jedoch für immer behalten.

Wann Alice und Ellen Kessler ihre letzte Ruhe finden, steht noch nicht fest. Sicher ist jedoch: Ihr Wunsch war es, gemeinsam mit ihrem geliebten Pudel Yello im Grab ihrer Mutter Elsa auf dem Waldfriedhof in Grünwald beigesetzt zu werden. Ein Mitarbeiter eines Münchner Bestattungsinstituts erklärt der AZ, dass ein solches Vorgehen "offiziell und ohne Ausnahmegenehmigung" nach geltendem bayerischen Bestattungsgesetz derzeit nicht zulässig sei. Ob eine solche Ausnahme möglich wäre, bleibt offen.

Anmerkung der Redaktion: In der Regel berichtet die AZ nicht über Selbsttötungen – es sei denn, die Tat erfährt durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit. Suizidgedanken sind häufig eine Folge psychischer Erkrankungen. Letztere können mit professioneller Hilfe gelindert und geheilt werden. Wer Hilfe sucht, auch als Angehöriger, findet sie bei der Telefonseelsorge: 0800–111 0 111 und 0800–111 0 222. Die Berater sind rund um die Uhr erreichbar, jeder Anruf ist kostenlos.