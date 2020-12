Sohn von Ralf und Cora Schumacher zeigt seine hübsche Freundin

Auf Instagram präsentiert David Schumacher total verliebt seine hübsche Freundin Vivien. Das Paar ist bereits seit drei Jahren zusammen.

David Schumacher überrascht seine Fans mit einem besonderen Schnappschuss. Total verliebt zeigt sich der Sohn von Ralf und Cora Schumacher mit seiner Freundin Vivien Keszthelyi.

"Alles Gute zum Geburtstag, meine Liebe, fast drei Jahre sind wir schon zusammen und du segnest immer noch mein Leben jeden Tag, an dem ich dich liebe", schreibt der Nachwuchsrennfahrer zu dem Knutsch-Foto mit seiner Freundin.

Freundin von David Schumacher ist keine Unbekannte

Vivien Keszthelyi (20) ist ebenfalls Rennfahrerin. Sie begann ihre Profi-Karriere bereits mit 14 Jahren und ist sogar die jüngste Fahrerin, die in der Geschichte der internationalen GT4- Meisterschaften einen Podestplatz belegen konnte. Auf Instagram hat sie doppelt so viele Follower wie ihr Freund.

Die Fans von David Schumacher sind begeistert von dem Power-Pärchen und schreiben Kommentare wie "Ich freue mich so für dich David", "Das süßeste Pärchen überhaupt" und "Couple goals".

Kennt auch Mama Cora Schumacher die Frau an der Seite ihres Sohnes? Im September klagte sie in der Show "Coras House of Love" öffentlich, dass sie keinen Kontakt mehr zu David hat. Ob sich das mittlerweile geändert hat, ist nicht bekannt.