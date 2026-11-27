Vor wenigen Tagen hat Birgit Schrowange auf dem roten AZ-Sofa im Barocksaal des Deutschen Theaters Platz genommen. Neben ihrem neuen Leben in München plauderte die Moderatorin auch über Sohn Laurin. Aber wie ist eigentlich das heutige Verhältnis zu dessen Vater Markus Lanz?

Knapp 14 Monate nach ihrem Umzug ist Birgit Schrowange voll in München angekommen. "Viele sagten mir im Vorfeld, die Münchner seien grantig", sagt die einstige Moderatorin, als die Abendzeitung sie auf dem roten Sofa begrüßt. "Das stimmt so nicht – wir sind sehr freundlich aufgenommen worden." Ihren TV-Ruhestand hat die 68-Jährige genutzt, um mit Ehemann Frank Spothelfer einen Neustart in Bayern zu wagen. Der Zeitpunkt war perfekt, immerhin ist Sohn Laurin Lanz längst aus dem Haus. Und was macht der heute 26-Jährige beruflich? Birgit Schrowange gibt exklusive Einblicke.

Birgit Schrowange über Verlobung mit Markus Lanz: "Mein Sohn trägt seinen Namen"

Von 1998 bis 2006 war Birgit Schrowange mit Polit-Talker Markus Lanz liiert. Verheiratet war das einstige Promi-Paar nie, auch wenn es eine Verlobung gab: "Wir hatten den Wunsch zu heiraten", verrät sie der Abendzeitung. Aus der Beziehung ging Sohn Laurin hervor. "Mein Sohn trägt sogar den Namen Lanz, weil wir es so vorgesehen hatten. Letztlich kam alles anders", sagt sie über die damaligen Hochzeitspläne. Die Beziehung ging in die Brüche, aber durch ihr gemeinsames Kind werden sie für immer verbunden bleiben.

Sohn von Birgit Schrowange und Markus Lanz: Das macht Laurin Lanz beruflich

Laurin Lanz ist heute 26 Jahre alt und hat im Gegensatz zu seinen prominenten Eltern nie den Weg in die Öffentlichkeit gesucht. "Er lebt mit seiner Freundin in Berlin", plaudert Birgit Schrowange aus. Nach seinem IT-Studium ist der VIP-Sohn heute als Softwareingenieur und Data Scientist im Bereich Künstliche Intelligenz tätig. Die Partnerin des 26-Jährigen ist ebenfalls erfolgreich, wie die Schwiegermutter in spe sagt: "Seine Freundin ist Ärztin und fängt jetzt in der Charité an."

Birgit Schrowange auf dem roten AZ-Sofa. © Bernd Wackerbauer

Warum wollte Laurin Lanz nie ins TV? Durch Mutter und Vater hätte er immerhin Möglichkeiten gehabt, die jemandem ohne Promi-Eltern verwehrt bleiben. Selbst Auftritten an der Seite von Mama Birgit erteilt der ITler knallharte Absagen. Schrowange: "Ich würde schon gerne einmal mit ihm über den roten Teppich stolzieren (lacht). Ich bin stolz auf meinen Sohn, und er ist auch ein hübscher Kerl. Aber er möchte das nicht mit dem ganzen Wirbel, den Kameras und so." Die Gründe dafür sieht Birgit Schrowange in der Vergangenheit: "Er fand es schon als Kind furchtbar, wenn wir unterwegs waren und die Leute immer sagten: 'Oh, ist das dein Kleiner? Du siehst ja aus wie dein Papa!' (lacht) So ging das ständig."

Mobbing wegen Promi-Vater: "Er wurde gehänselt"

Das Leben mit prominenten Eltern bietet viele Vorteile – aber auch einige Nachteile. Wie viele andere Kinder bekannter Eltern erlebte auch Laurin Lanz schwierige Zeiten aufgrund der Popularität seiner Familie. "In der Schule wurde er auch gehänselt, als sein Vater 'Wetten, dass..?' moderierte", verrät Schrowange auf dem AZ-Sofa. Ihr Sohn sei einfach ein anderer Typ, der nicht die Öffentlichkeit suche. "Er ist nicht eitel, sondern eher zurückhaltend. Und er ist unglaublich intelligent. Er könnte locker das machen, was sein Vater macht. Frank, mein Mann, sagt immer: 'Der hat ja eure Schnüss geerbt. Er kann ohne Ende reden und ist unglaublich smart.' Aber mein Sohn möchte sich auch nicht vergleichen lassen."

Birgit Schrowange und Ehemann Frank Spothelfer. © BrauerPhotos / G.Nitschke

Und wie steht es um den Kontakt zwischen Birgit Schrowange und Markus Lanz seit der Trennung 2006? Bis heute sind die beiden freundschaftlich verbunden. "Wir telefonieren regelmäßig. Ich schaue seine Talkshow gelegentlich und finde, er hat Mut, bestimmte Themen anzusprechen. Ich gebe ihm manchmal Feedback und Ideen für Gäste."