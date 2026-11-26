25 Jahre lang moderierte Birgit Schrowange das RTL-Magazin "Extra", inzwischen genießt die 68-Jährige ihr Leben abseits des großen TV-Trubels. Doch ist eine Rückkehr auf den Bildschirm ausgeschlossen? Auf dem AZ-Sofa spricht die Moderatorin über ein mögliches Comeback, ihre Sehnsucht nach dem Fernsehen und ihren Neuanfang in München.

Mehr als vier Jahrzehnte stand Birgit Schrowange (68) vor der Fernsehkamera. Sie war Programmansagerin beim WDR und ZDF – und moderierte 25 Jahre lang jeden Montagabend live das RTL-Magazin "Extra". Doch seit ihrem Abschied vom regelmäßigen TV-Geschäft genießt die 68-Jährige ein Leben ohne feste Sendetermine. Ist eine Rückkehr als Moderatorin trotzdem denkbar? Auf dem AZ-Sofa im Deutschen Theater spricht Schrowange über ihre Sehnsucht nach dem Fernsehen, ihre neuen Prioritäten und ihr Leben in München.

Birgit Schrowange über TV-Comeback auf dem AZ-Sofa in München: "Es kribbelt manchmal"

"Es kribbelt manchmal, aber dieses Kapitel ist abgeschlossen", sagt die frühere RTL-Moderatorin der Abendzeitung. Ganz aus der Öffentlichkeit verschwunden ist die 68-Jährige ohnehin nicht. Sie ist in Podcasts zu hören, übernimmt gelegentlich Event-Moderationen, tritt in Talkshows auf und engagiert sich für Charity-Organisationen. "Ich bin dankbar für meine lange Karriere vor der Kamera und mache jetzt nur noch Dinge, die mir Spaß machen."

"Vermisse nicht unbedingt das ständige Moderieren"

Was sie aus ihrer Fernsehzeit vermisst? Vor allem die Menschen hinter den Kulissen. Mit Katja Burkard telefoniert Schrowange auch regelmäßig. "Natürlich vermisse ich manches. Das Miteinander in der Redaktion, die Kolleginnen, das Team." Die Zeit bei RTL sei wie eine große Familie gewesen. "Aber ich vermisse nicht unbedingt das ständige Moderieren vor der Kamera."

AZ-People-Ressortleiter Steffen Trunk begrüßte TV-Ikone Birgit Schrowange auf dem AZ-Sofa. © AZ

"Viele sagten mir im Vorfeld, die Münchner seien grantig"

Auch privat hat Schrowange einen neuen Lebensabschnitt begonnen. Nach fast 50 Jahren in Köln zog sie gemeinsam mit ihrem Mann Frank Spothelfer vor 14 Monaten nach München. Bereut hat sie den Schritt nicht. "Ich finde es sehr schön hier." Das Paar wohnt in der Isarvorstadt, genießt die Nähe zur Isar und die vielen Möglichkeiten in der Stadt. "Viele sagten mir im Vorfeld, die Münchner seien grantig. Das stimmt so nicht – wir sind sehr freundlich aufgenommen worden. Wir haben nette Bekanntschaften geschlossen. Die Leute sind herzlich, lustig."

Birgit Schrowange mit Mann Frank Spothelfer auf der Wiesn © ABR/Frank Rollitz

Den entscheidenden Anstoß zum Umzug gab ihr Mann, der früher in München studiert hatte. "München ist meine Lieblingsstadt. Wenn du mit mir nach München gehst, erfülle ich dir jeden Wunsch", habe er zu ihr gesagt. Schrowange ließ sich überzeugen und lacht im Gespräch mit der Abendzeitung: "Da wäre es doch dumm, das nicht zu tun." Die beiden lernten sich 2017 auf einem Kreuzfahrtschiff kennen und heirateten vor drei Jahren.

Birgit Schrowange moderierte von 1994 bis 2019 das RTL-Magazin "Extra" © imago/teutopress

Birgit Schrowange über neues Leben: "Meinen Mann habe ich dazu überredet"

Heute pendeln Birgit Schrowange und Frank Spothelfer zwischen München und ihrer Wohnung auf Mallorca. Den Sommer verbringen sie am liebsten in Bayern, im Winter zieht es sie häufig auf die Insel. Auch beruflich lässt es Schrowange ruhiger angehen. Ihren Mann habe sie sogar dazu überredet, nicht mehr als Geschäftsführer in der Schweiz zu arbeiten. "Er ist mein Support-Manager, das reicht", sagt sie lachend.