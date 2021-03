Sohn von Alphonso Williams (57) mit Herzproblemen in Klinik eingeliefert

Große Sorge um den Sohn des verstorbenen DSDS-Siegers Alphonso Williams: Raphael liegt aktuell mit Herzproblemen auf der Intensivstation. Wie geht es dem Nachwuchsmusiker?

Die Familie des verstorbenen DSDS-Siegers Alphonso Williams ist in großer Sorge. Nachdem "Mr. Bling Bling" 2019 an Prostatakrebs starb, liegt jetzt sein Sohn Raphael mit Herzproblemen im Krankenhaus.

Sohn von Alphonso Williams liegt im Krankenhaus: "Ich bin sehr schwach"

Vergangene Woche sei der Musiker in eine Klinik eingeliefert worden, bestätigt die Familie gegenüber . "Von Dienstag auf Mittwoch hat er nur noch ganz flach geatmet und hatte Schweiß auf der Stirn. Seine Verlobte hat sofort den Rettungswagen gerufen. Mit Verdacht auf Herzinfarkt kam er in eine Oldenburger Klinik. Von da an ging nur noch bergab", erklärt seine Mutter.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Mittlerweile soll sich Raphael Williams auf der Intensivstation befinden. "Ich bin sehr schwach. Ich habe eine Nierenentzündung, durch die mein Herz Probleme macht", teilt er persönlich RTL mit. Die Sorge bei dem Sänger ist groß, wie er weiter erklärt: "So fing das bei Dad auch alles an."

Ursache für Nierenprobleme von Raphael Williams bislang nicht bekannt

Wie es dem Sohn von Alphonso Williams aktuell geht und weshalb er eine Nierenentzündung bekam, ist nicht bekannt. Seine Mutter sagt über seinen Zustand gegenüber " ": "Die Ärzte suchen nach der Ursache. Sein Blutdruck und Ruhepuls sind immer wieder extrem hoch. Seine rechte Niere schmerzt stark."