Sohn Henry über Heidi Klum und Papa Seal: "Würde sich seltsam anfühlen"

So gerne Heidi Klum in der Öffentlichkeit über ihre Model-Karriere und die Liebe zu Ehemann Tom Kaulitz plaudert, so verschlossen zeigt sie sich bei ganz privaten Einblicken über ihre Familie. Jetzt hat Sohn Henry dennoch Details verraten.

Heidi Klum (52) ist die wohl bekannteste Deutsche in Hollywood. Auch ihre Kinder – allen voran Tochter Leni (22) – fanden nach und nach den Weg ins Rampenlicht. An ihrem ganz privaten Leben lässt die Familie die Öffentlichkeit jedoch kaum teilhaben. Sohn Henry Samuel (20) gewährt jetzt private Einblicke.

Sohn von Heidi Klum: Was Henry jetzt über geheimes Familienleben verrät

Für den Stiefsohn von Tom Kaulitz (36) ist gemeinsame Zeit mit den Liebsten ein Geschenk. "Mir wird gerade sehr bewusst, wie viel mir meine Familie bedeutet. Sie ist einfach das Wichtigste in meinem Leben", schwärmt Henry Samuel im Interview mit " ". Das Nachwuchsmodel verrät, dass die Klums – wie viele Familien – großen Wert auf gemeinsame Rituale legen: "Normalerweise machen wir sonntags immer ein Barbecue. Aber am liebsten verreisen wir alle zusammen."

Heidi Klum (im roten Dirndl) und ihre Familie während des "HeidiFest" im September 2025. © imago/Future Image

Nicht mehr bei Mama Heidi: Diese Klum-Kinder haben das Zuhause verlassen

Seitdem er von zu Hause ausgezogen ist, schätzt Henry Samuel die gemeinsame Zeit mit seinen Liebsten noch mehr, wie er betont. Der 20-Jährige fand im heimischen Los Angeles eine eigene Wohnung. Auch seine Geschwister Leni und Johan (19) haben das traute Nest von Mama Heidi längst verlassen. Die beiden zogen nach New York City zum Studieren. Regelmäßige Besuche im Haus ihrer Mutter sind für alle Kinder aber eine Selbstverständlichkeit.

Henry Samuel über Promi-Eltern: "Würde sich seltsam anfühlen"

Zu seinem leiblichen Vater, dem britischen Sänger Seal (63), hat Henry Samuel einen engen Draht. Ihm und Mama Heidi Klum habe der Promi-Sohn zu verdanken, dass er bescheiden durchs Leben geht. "[Diese Eigenschaft, d. R.] kommt von meinen Eltern. Meine Mutter und mein Vater sind beide sehr bodenständige Menschen", so das Nachwuchsmodel. "Es würde sich einfach seltsam anfühlen, exzentrisch zu sein", meint der 20-Jährige.

Langweilig wird es bei den Klums wohl nie. Wie Henry betont, sei die gesamte Familie stets für jeden Spaß zu haben. Dennoch gebe es vor allem zwei Personen, die besonders viel Humor beweisen: "Definitiv mein Bruder Johan – und ich! Eigentlich sind wir alle ziemlich lustig."