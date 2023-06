Söder-Tochter wieder brünett: Gloria Burkandt hat neue Pläne

Alles neu macht(e) der Mai: Gloria Burkandt hat erneut ihre Haare gefärbt – zurück zur Natürlichkeit. Markus Söders älteste Tochter begeistert mit der veränderten Frisur. Doch der Wandel ist noch nicht abgeschlossen...

Gloria Burkandt hat sich wieder mal neu erfunden. Star-Friseur André Schulz, den die 24-Jährige "Bestie" nennt, hat das Model mit einer neuen Haarfarbe fit für die Sommer gemacht. Das Platinblond und der Marilyn-Monroe-Look sind passé. Jetzt setzt Gloria Burkandt auf Natürlichkeit.

Gloria-Sophie Burkandt: Friseur André Schulz überfärbt das Blond

Die letzten Maitage nutzte Gloria Burkandt für eine optische Veränderung. Die Nachwuchs-Schauspielerin ließ sich die Haare wieder brünett färben. "Die natürliche Gloria ist zurück", schreibt Markus Söders älteste Tochter zu einem Instagram-Foto, das sie frisch umgefärbt zeigt. Warmes Braun statt kühlem Platinblond!

Die Schauspielerei erfüllt Gloria-Sophie-Burkandt

Und auch ein weiteres Bild teilt die schöne Söder-Tochter mit ihren 117.000 Followern. Sie blickt auf ihre jetzt schon erfolgreiche Karriere zurück – und plant ihre berufliche Zukunft: "Ich habe meinen Master in Finanzwissenschaften gemacht, meine Doktorarbeit begonnen, in Industrieunternehmen, in Investmentbanken, Unternehmensberatungen und als Model gearbeitet, um zu erkennen, dass mich nichts anderes emotional mehr erfüllt als die Schauspielerei. Die Schauspielerei ist mein körperliches und emotionales Abenteuer. Coaching, Vorsprechen, Gesangsunterricht, Tanzkurse machen mir so viel Freude."

Traum vom Action-Film: Söder-Tochter trainiert mit Schauspiel-Coach

Seit Anfang des Jahres ist Mental- sowie Schauspiel-Coach Jost Heider an Glorias Seite. Bis zu zehn Stunden täglich trainieren die beiden. Der AZ sagte sie: "Ich bin nicht mehr das dünne, schwache Mädchen, sondern eine starke Frau geworden, die weiß, was sie will. Eine erfolgreiche Schauspielerin möchte ich werden." Glorias großer Schauspiel-Traum: "Ein Action-Film wäre schon was Tolles."

Dafür will Gloria Burkandt weiter hart arbeiten – für Männer habe sie deshalb gerade nur wenig Zeit, wie sie der AZ Ende März berichtete: "Erstmal will ich Single bleiben, das habe ich mir so festgelegt. Es gibt für mich erstmal keine Option Beziehung. Aber nicht, weil ich schlechte Erfahrungen damit gemacht habe, sondern weil ich merke, erfolgreiche Menschen hatten zum Beginn ihrer Karriere keine Beziehung."

Gloria Burkandt will für Schauspiel-Karriere lange braune Haare

Doch der neue Look mit den braunen Haaren ist noch nicht vollends abgeschlossen. Gloria Burkandt will zwar ihre natürliche Haarfarbe behalten, aber dennoch soll sich ihre Frisur weiter verändern.

Auf Instagram zeigt die 24-Jährige ein älteres Foto, das sie noch mit Wallmähne zeigt. Dazu schreibt sie: "Lange Haare, ich komme zurück."