Söder-Tochter und Ex-Google-Chef: Eine Liebe mit 43 Jahren Altersunterschied?

Bayerns Ministerpräsidenten-Tochter in aller Munde: Ex-Google-CEO Eric Schmidt an ihrer Seite – was läuft zwischen Gloria-Sophie Burkandt und dem Tech-Veteranen?

Gloria‑Sophie Burkandt, die älteste Tochter von Bayerns Minister­präsident Markus Söder, steht wieder im Rampenlicht – diesmal allerdings nicht wegen Politik oder Fernsehen, sondern wegen einer angeblichen Beziehung, die viele überrascht. Die 27‑Jährige wurde in den letzten Wochen wiederholt an der Seite des ehemaligen Google‑Chefs Eric Schmidt (70) gesehen, zuletzt beim Weltwirtschaftsforum in Davos. Heute berichtete die als erstes Medium, beide wären ein Paar.

Offiziell nur "gute Freunde"

Der Tech‑Milliardär, der Google über ein Jahrzehnt lang maßgeblich prägte und auch heute als Investor und Philanthrop tätig ist, taucht gemeinsam mit Burkandt bei internationalen Events auf. Beobachter sprechen von einem engen Verhältnis zwischen den beiden – offiziell wird jedoch weder von Schmidt noch von Burkandt eine klassische Partnerschaft bestätigt. Vielmehr sei nach außen eher von einer intensiven Freundschaft die Rede, die in den letzten Wochen immer wieder öffentlich sichtbar wurde.

Für Gesprächsstoff sorgt vor allem der große Altersunterschied: Mehr als vier Jahrzehnte trennen den ehemaligen Tech‑Boss von der Unternehmer‑Tochter aus Bayern. Während Schmidt seit Jahren in verschiedenen internationalen Projekten – etwa in der KI‑Forschung und der Meeresforschung – aktiv ist, steht Burkandt für ein modernes, vielseitiges Leben zwischen Medien, Mode und gesellschaftlichen Themen. Sie nutzt ihre Reichweite in sozialen Netzwerken und bei öffentlichen Auftritten, um über Zukunftsfragen und kulturelle Themen zu sprechen.

Berichten zufolge arbeitet sie derzeit an ihrer Doktorarbeit. Schon seit einiger Zeit hat sie ihren Lebensschwerpunkt von Deutschland in die USA verlagert.

Es gab schon Hinweise am Oktoberfest

Nach Medienberichten hätten beide die letzten Wochen fast täglich miteinander verbracht ebenso wie den Jahreswechsel. Bereits zum Oktoberfest 2025 sprach Gloria‑Sophie Burkandt gegenüber der AZ von einer neuen festen Verbindung in ihrem Leben.

Auf der Party des Münchner Trachtenlabels Heimatglück verriet sie einem AZ-Reporter: "Ich bin glücklich verliebt in einen Amerikaner." Jetzt scheint das Geheimnis um die Identität dieses Partners also gelüftet. Alle Indizien sprechen dafür, dass es sich bei Ex-Google-CEO Eric Schmidt um diese neue Liebe handelt. Damals hieß es noch, der unbekannte Partner könne nicht zum Oktoberfest kommen. Jetzt wird vielleicht ein bisschen klarer, was man damals noch geheim halten wollte.