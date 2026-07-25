Söder, Merkel, Merz und Silbereisen: Promi-Auflauf bei den Bayreuther Festspielen

Am Samstagabend werden in Bayreuth die 150. Festspiele eröffnet. Zu diesem Anlass sind zahlreiche Prominente aus Politik, Showbiz und Medien zu Gast auf dem roten Teppich.

Philipp Amthor (CDU), designierter Staatsminister für die Bund-Länder-Beziehungen im Kanzleramt, und seine Partnerin Carlotta Voß.

Karl-Josef Hildenbrand (dpa) 24 Philipp Amthor (CDU), designierter Staatsminister für die Bund-Länder-Beziehungen im Kanzleramt, und seine Partnerin Carlotta Voß.

Oliver Bär (l-r), Charlotte Merz, Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), Dorothee Bär (CSU), Bundesministerin für Forschung, Technologie und Raumfahrt, Markus Söder (CSU), Ministerpräsident von Bayern, Alexander Dobrindt (CSU), Bundesinnenminister, Nina Warken (CDU), designierte Chefin des Bundeskanzleramts und Bundesministerin für besondere Aufgaben, und ihr Mann Sebastian Warken.

Karl-Josef Hildenbrand (dpa) 24 Oliver Bär (l-r), Charlotte Merz, Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), Dorothee Bär (CSU), Bundesministerin für Forschung, Technologie und Raumfahrt, Markus Söder (CSU), Ministerpräsident von Bayern, Alexander Dobrindt (CSU), Bundesinnenminister, Nina Warken (CDU), designierte Chefin des Bundeskanzleramts und Bundesministerin für besondere Aufgaben, und ihr Mann Sebastian Warken.

Nina Warken (M, CDU), designierte Chefin des Bundeskanzleramts und Bundesministerin für besondere Aufgaben, ihr Mann Sebastian Warken (l) und Markus Söder.

Karl-Josef Hildenbrand (dpa) 24 Nina Warken (M, CDU), designierte Chefin des Bundeskanzleramts und Bundesministerin für besondere Aufgaben, ihr Mann Sebastian Warken (l) und Markus Söder.

Karl-Josef Hildenbrand (dpa) 24 Dorothee Bär (CSU), Bundesministerin für Forschung, Technologie und Raumfahrt, und ihr Mann Oliver Bär.

Karl-Josef Hildenbrand (dpa) 24 Wolfram Weimer (parteilos), Staatsminister für Kultur und Medien, und seine Frau Christiane Goetz-Weimer.

Cem Özdemir (l-r, Bündnis 90/Die Grünen), Ministerpräsident von Baden-Württemberg, seine Frau Flavia Zaka, Winfried Kretschmann (Bündnis 90/Die Grünen), ehemaliger Ministerpräsident von Baden-Württemberg, und dessen Frau Gerlinde Kretschmann.

Karl-Josef Hildenbrand (dpa) 24 Cem Özdemir (l-r, Bündnis 90/Die Grünen), Ministerpräsident von Baden-Württemberg, seine Frau Flavia Zaka, Winfried Kretschmann (Bündnis 90/Die Grünen), ehemaliger Ministerpräsident von Baden-Württemberg, und dessen Frau Gerlinde Kretschmann.

Karl-Josef Hildenbrand (dpa) 24 Mario Voigt (l-r, CDU), Ministerpräsident von Thüringen, Markus Söder (CSU), Ministerpräsident von Bayern, und Cem Özdemir (Bündnis 90/Die Grünen), Ministerpräsident von Baden-Württemberg.

Karl-Josef Hildenbrand (dpa) 24 Markus Söder (l-r, CSU), Ministerpräsident von Bayern, seine Frau Karin Baumüller-Söder und Florian Silbereisen, Showmaster und Fernsehmoderator.

Karl-Josef Hildenbrand (dpa) 24 Michel Friedman (l-r), Publizist, Karin Baumüller-Söder, Angela Merkel (CDU), ehemalige Bundeskanzlerin, Katharina Wagner, künstlerische Leiterin und Geschäftsführerin der Bayreuther Festspiele, und Markus Söder (CSU), Ministerpräsident von Bayern.

Karl-Josef Hildenbrand (dpa) 24 Bundeskanzler Friedrich Merz (l, CDU), seine Frau Charlotte Merz (2.v.l), Markus Söder (r, CSU), Ministerpräsident von Bayern, und seine Frau Karin Baumüller-Söder.

Karl-Josef Hildenbrand (dpa) 24 Bundeskanzler Friedrich Merz (l, CDU), seine Frau Charlotte Merz (2.v.l), Markus Söder (r, CSU), Ministerpräsident von Bayern, und seine Frau Karin Baumüller-Söder.

Kommen immer wieder gerne zu den Festspielen nach Bayreuth: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, TV-Moderator Florian Silbereisen, Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel mit Ehemann Joachim Sauer und Bundeskanzler Friedrich Merz nebst Ehefrau Charlotte Merz.

Karl-Josef Hildenbrand/dpa /AZ-Collage 24 Kommen immer wieder gerne zu den Festspielen nach Bayreuth: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, TV-Moderator Florian Silbereisen, Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel mit Ehemann Joachim Sauer und Bundeskanzler Friedrich Merz nebst Ehefrau Charlotte Merz.

Am Samstagabend werden die 150. Bayreuther Festspiele mit einem Festakt eröffnet. Doch statt mit einem Stück des Komponisten Richard Wagner (1813–1883) ertönt zum Auftakt des weltbekannten Opernfestivals diesmal Beethovens 9. Sinfonie unter der Leitung von Christian Thielemann.

Dieses Stück war auch bei Grundsteinlegung des Bayreuther Festspielhauses am 22. Mai 1872 zu hören. Richard Wagner selbst dirigierte es damals im Markgräflichen Opernhaus.

Viel politische Prominenz in Bayreuth zu Gast

Traditionell fanden sich zum Start der Festspiele zahlreiche prominente Gäste in Bayreuth ein. So waren am Samstag z. B. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), die frühere Kanzlerin Angela Merkel (CDU), eine große Anhängerin von Wagners Werk, Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) und Forschungsministerin Dorothee Bär (CSU) auf dem roten Teppich zu sehen.

Zudem haben Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU), die frühere Grünen-Chefin Ricarda Lang und der Ministerpräsident von Baden-Württemberg, Cem Özdemir (Grüne), die Einladung nach Bayreuth angenommen.

Auch Silbereisen kommt zum Auftakt der Festspiele

Neben zahlreichen Persönlichkeiten aus der Politik haben sich bei bestem Sommerwetter zudem zahlreiche andere Prominente zum Festspieleauftakt eingefunden. So waren auch TV Moderator Florian Silbereisen, Publizist Michel Friedman, Schauspieler Francis Fulton Smith und Sänger Johnny Logan in Bayreuth zu Gast.

Wagners Urenkelin Nike Wagner, langjährige Chefin des Kunstfestes Weimar und des Beethovenfests Bonn, wird den Festvortrag halten.

Eine Besonderheit gibt es am Sonntag. Dann feiert die erste Neuinszenierung der Saison Premiere. Das Wagner-Frühwerk "Rienzi" wird zum ersten Mal überhaupt im Festspielhaus aufgeführt. Dafür musste eigens die Zustimmung des Stiftungsrates der Festspiele eingeholt werden. Denn Richard Wagner selbst wollte seine 1842 uraufgeführte frühe Oper, die er "Ungethüm" und "Schreihals" nannte, eigentlich nicht im Festspielrepertoire wissen.

Wer alles auf dem roten Teppich in Bayreuth war, sehen Sie oben in unserer Bildergalerie.