Söder, Merkel, Merz und Silbereisen: Promi-Auflauf bei den Bayreuther Festspielen
Am Samstagabend werden die 150. Bayreuther Festspiele mit einem Festakt eröffnet. Doch statt mit einem Stück des Komponisten Richard Wagner (1813–1883) ertönt zum Auftakt des weltbekannten Opernfestivals diesmal Beethovens 9. Sinfonie unter der Leitung von Christian Thielemann.
Dieses Stück war auch bei Grundsteinlegung des Bayreuther Festspielhauses am 22. Mai 1872 zu hören. Richard Wagner selbst dirigierte es damals im Markgräflichen Opernhaus.
Viel politische Prominenz in Bayreuth zu Gast
Traditionell fanden sich zum Start der Festspiele zahlreiche prominente Gäste in Bayreuth ein. So waren am Samstag z. B. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), die frühere Kanzlerin Angela Merkel (CDU), eine große Anhängerin von Wagners Werk, Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) und Forschungsministerin Dorothee Bär (CSU) auf dem roten Teppich zu sehen.
Zudem haben Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU), die frühere Grünen-Chefin Ricarda Lang und der Ministerpräsident von Baden-Württemberg, Cem Özdemir (Grüne), die Einladung nach Bayreuth angenommen.
Auch Silbereisen kommt zum Auftakt der Festspiele
Neben zahlreichen Persönlichkeiten aus der Politik haben sich bei bestem Sommerwetter zudem zahlreiche andere Prominente zum Festspieleauftakt eingefunden. So waren auch TV Moderator Florian Silbereisen, Publizist Michel Friedman, Schauspieler Francis Fulton Smith und Sänger Johnny Logan in Bayreuth zu Gast.
Wagners Urenkelin Nike Wagner, langjährige Chefin des Kunstfestes Weimar und des Beethovenfests Bonn, wird den Festvortrag halten.
Eine Besonderheit gibt es am Sonntag. Dann feiert die erste Neuinszenierung der Saison Premiere. Das Wagner-Frühwerk "Rienzi" wird zum ersten Mal überhaupt im Festspielhaus aufgeführt. Dafür musste eigens die Zustimmung des Stiftungsrates der Festspiele eingeholt werden. Denn Richard Wagner selbst wollte seine 1842 uraufgeführte frühe Oper, die er "Ungethüm" und "Schreihals" nannte, eigentlich nicht im Festspielrepertoire wissen.
Wer alles auf dem roten Teppich in Bayreuth war, sehen Sie oben in unserer Bildergalerie.
- Themen:
- Alexander Dobrindt
- Bayerische Ministerpräsidenten
- Bayreuther Festspiele
- CDU
- CSU
- Cem Özdemir
- Christian Thielemann
- Ludwig van Beethoven
- Markus Söder
- Promis
- Richard Wagner
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen