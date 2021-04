So ehren William und Kate Prinz Philip nach der Trauerfeier

Am Samstag verabschiedeten sich die Royals von Prinz Philip. Prinz William und Herzogin Kate ließen der Beerdigung zwei Social-Media-Posts folgen.

Prinz William und Herzogin Kate verabschiedeten sich am Samstag von Prinz Philip.

Prinz William (38), Herzogin Kate (39) und die gesamte britische Königsfamilie nahmen am Samstagnachmittag (17. April) Abschied von Prinz Philip (1921-2021). Das Ehepaar Cambridge meldete sich im Anschluss noch einmal in den sozialen Netzwerken zu Wort und ließ die Prozession und den Gottesdienst Revue passieren.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Prinz Philip war ein "ein hingebungsvoller Gemahl"

"Der Herzog von Edinburgh war fast 70 Jahre lang ein hingebungsvoller Gemahl für Ihre Majestät, die Queen, seit der Thronbesteigung Ihrer Majestät 1952 bis zu seinem Tod", ist zu lesen. Die Trauerzeremonie habe die Militärzugehörigkeit des Herzogs sowie "persönliche Elemente des Lebens Seiner Königlichen Hoheit" widergespiegelt. Dazu teilte Williams und Kates offizieller Account "Kensington Royal" mehrere Bilder aus dem Inneren der St.-Georgs-Kapelle sowie des vor den Toren ankommenden Sarges von Prinz Philip.

Knapp zwei Stunden später tauchte der Cambridges in den sozialen Netzwerken auf. Er beinhaltete drei Fotos der Prozession von Schloss Windsor zur Kapelle sowie eine detaillierte Beschreibung der Geschehnisse. "Auf dem Sarg lagen die Admiralsmütze des Herzogs und sein Schwert, das ihm von König George VI. überreicht wurde", ist unter anderem zu lesen.

Abschied mit einem Schnappschuss im Regen

Neben den gemeinsamen Accounts von Prinz William und Herzogin Kate teilten auch die offiziellen Konten der britischen Königsfamilie Fotos und Videos der Beerdigungszeremonie für den am 9. April verstorbenen Prinzgemahl von Queen Elizabeth II. (94). Ein vorerst letzter Post, , beinhaltet einen Schnappschuss von Prinz Philip, auf dem er von hinten zu sehen ist und im Regen seinen Hut abnimmt. Daneben ist zu lesen: "In liebevoller Erinnerung an Seine Königliche Hoheit, Prinz Philip, Herzog von Edinburgh. 1921-2021".