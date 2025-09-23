Skurriler Wiesn-Tipp von Florian Silbereisen: "Wenn's losgeht, wird's kompliziert"

Florian Silbereisen ist in Wiesn-Stimmung. Der Entertainer war natürlich schon gleich am ersten Tag auf der Wiesn. Jetzt verriet er einen kuriosen Tipp fürs Oktoberfest.

Am Samstag (20. September) öffnete das größte Volksfest der Welt wieder seine Pforten. Tausende Besucher zog es zum Wiesn-Auftakt in die Festzelte – darunter auch zahlreiche Promis wie Lilly Becker (49), Markus Söder (58) und Monika Gruber (54). Ebenso ließ sich Entertainer Florian Silbereisen (44) das bunte Treiben auf der Theresienwiese nicht entgehen. Pünktlich zum traditionellen Bier-Anstich des Münchner Oberbürgermeisters befand sich der Moderator im Schottenhamel-Zelt. Als waschechter Oktoberfest-Experte verriet er nun Tipps, die für Wiesn-Neulinge sehr wertvoll sein könnten.

Florian Silbereisen hat Wiesn-Tipps: "Wenn man doch mal ein Bier trinkt"

Wie wird der Wiesn-Besuch zu einem gelungenen Ereignis? "Da gibt es verschiedene Sachen. Das Wichtigste ist, [...] einmal draußen [auf dem Festgelände, d. R.] rumzulaufen. Man muss einmal Achterbahn fahren. Und man muss Riesenrad fahren. Und wenn man dann doch mal ein Bier trinkt, immer zwischendurch das Wasser nicht vergessen", so Florian Silbereisen gegenüber " ".

Florian Silbereisen am ersten Wiesntag. Stolz zeigt er einen Fächer, der bei der Hitze zu seinem treuen Begleiter wurde. © BrauerPhotos/Dominik_Beckmann

Skurriler Wiesn-Tipp von Florian Silbereisen: "Lange rauszögern"

Florian Silbereisen hatte einen weiteren – etwas skurrilen – Tipp auf Lager: "Den Toilettengang lange rauszögern! Wenn es dann nämlich einmal losgeht, wird's kompliziert." Ob er auf die altbekannte Schwierigkeit anspielt, mit Lederhose zu pinkeln? Oder spielt Silbereisen eher auf das Gefühl vieler Wiesn-Gänger an, nach einem ersten Toilettengang immer wieder Druck auf der Blase zu verspüren? Das ließ der Moderator unerwähnt.

Eine weibliche Begleitung fehlte an Silbereisens Seite beim Anstich im Schottenhamel. Ob der Entertainer in den nächsten Tagen nochmal auf die Wiesn kommt?