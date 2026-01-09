Skisprungtechnik neben V-Stil: WWM-Kandidatin sucht richtige Antwort – ist spät erleichtert

Günther Jauch stellt bei "Wer wird Millionär?" eine knifflige Wintersport-Frage und will wissen, welche Technik beim Skispringen existiert: der H-Stil, der Y-Stil, der J-Stil oder der K-Stil? Was ist die korrekte Lösung?

In der "3-Millionen-Euro-Woche" von "Wer wird Millionär?" konnten sich mehrere Kandidaten für das Finale am 9. Januar qualifizieren. In der Freitagsausgabe der beliebten RTL-Show ist es möglich, das Dreifache der eigentlichen Höchstgewinnsumme zu erspielen. Günther Jauch verlangt von einem Studiogast Wissen in puncto Wintersport und Skispringen. Hätten Sie die Antwort zur Frage über eine Skisprungtechnik gewusst?

Wintersport: Günther Jauch stellt Frage zu Skisprungtechnik

Kandidatin Anna-Lena Spanier darf auf dem Ratestuhl von " " Platz nehmen. Die Oberbayerin war bereits im "Lehrer"-Special am 8. Januar zu sehen. In der Sendung fiel die Grundschullehrerin auf 500 Euro zurück. Im Finale der "3-Millionen-Euro-Woche" wird ihr ermöglicht, sich erneut dem Fragenhagel von Günther Jauch zu stellen. Sie steht bei der 20.000-Euro-Frage,

Seit einigen Jahren macht welche Skisprungtechnik dem allseits bekannten V-Stil Konkurrenz?

A: H-Stil

B: Y-Stil

C: J-Stil

D: K-Stil

H-Stil, Y-Stil, J-Stil oder K-Stil? WWM-Kandidatin setzt auf Hilfe aus dem Publikum

Anna-Lena Spanier meint, den Begriff K-Punkt bereits gehört zu haben. Ein sogenannter K-Stil sei ihr jedoch unbekannt. Sie entscheidet sich dafür, eine Person im Publikum zu befragen, und hofft somit auf fremde Hilfe. Ein Kundenberater aus Duisburg erhebt sich und rät der Grundschullehrerin zu Antwortmöglichkeit B: Y-Stil. Spanier meint, selbst auch zu Option B zu tendieren.

Skisprung-Frage: WWM-Kandidatin geht kein Risiko ein

Die Oberbayerin will jedoch kein Risiko eingehen – dem Rat des Jokers und ihrem eigenen Bauchgefühl vertraut sie nicht zu hundert Prozent. Da sie keine weiteren Joker mehr zur Verfügung hat, entscheidet sich Spanier, die Quizshow mit 10.000 Euro zu verlassen.

"Wer wird Millionär?": H-Stil als richtige Antwort

Anna-Lena Spanier trifft eine kluge Entscheidung, denn mit B: Y-Stil hätte sie falsch gelegen. Tatsächlich handelt es sich bei Option A: H-Stil um die richtige Antwort. Die Kandidatin zeigt sich erleichtert.

Der sogenannte H-Stil ist bei Skispringern aktuell sehr beliebt. © imago/Ulrich Wagner

Günther Jauch erklärt: "Beim H-Stil im Skisprung führt man die Skier parallel sehr weit voneinander entfernt. Und in der Mitte ist nur noch der Körper, der sich ganz weit runterbeugt, und damit dem Wind den wenigsten Widerstand entgegenbringt." Bei Skispringern wird demnach die Aerodynamik verbessert und größere Sprungweiten werden möglich. "Auf die Antwort wäre ich nie gekommen", gibt Anna-Lena Spanier zu und freut sich über ihre erspielte Geldsumme.