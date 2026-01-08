Promi-Großväter von Ronin: Richtige Antwort lässt WWM-Kandidatin auf 500 zurückfallen

Günther Jauch will bei "Wer wird Millionär?" von einer Kandidatin wissen, welche zwei berühmten Männer seit Herbst 2024 Großväter des gleichen Jungen sind: Bob Marley und Robby Naish, Freddie Mercury und Tom Brady, Kurt Cobain und Tony Hawk oder Prince und Dirk Nowitzki?

In der "3-Millionen-Euro-Woche" fühlt Moderator Günther Jauch am Donnerstag (8. Januar) einer Kandidatin in puncto Promi-Wissen auf den Zahn. Hätten Sie die Antwort zu der kniffligen Fragen nach den VIP-Großvätern gewusst?

Welche zwei Promis wurden im September 2024 Großväter?

Kandidatin Anna-Lena Spanier nimmt auf dem Ratestuhl von " " Platz und steht bei der 32.000-Euro-Frage. Günther Jauch will von der Grundschullehrerin aus Oberbayern wissen: Wer sind die Großväter eines am 17. September 2024 geborenen Jungen namens Ronin?

Bob Marley & Robby Naish Freddie Mercury & Tom Brady Kurt Cobain & Tony Hawk Prince & Dirk Nowitzki

Anna-Lena Spanier gibt zu, bei der Beantwortung der Frage ahnungslos zu sein. "Ich weiß es nicht", steht für die Lehrerin fest. Sie entscheidet sich dafür, den Telefonjoker zu nutzen – ein Bekannter von Spanier soll die richtige Antwort liefern. Er rät der Oberbayerin zu Alternative A: Bob Marley & Robby Naish und meint, sich bei dem Rat "sehr sicher" zu sein.

WWM-Kandidatin wählt falsche Antwort

Die Lehrerin vertraut ihrem Joker und wählt Antwortmöglichkeit A: Bob Marley & Robby Naish. Damit liegt die Oberbayerin falsch. "Ronin ist der Enkel von Kurt Cobain und Tony Hawk", löst Günther Jauch auf. Die Enttäuschung ist seiner Kandidatin ins Gesicht geschrieben – sie fällt auf 500 Euro zurück.

Rockmusiker Kurt Cobain (†) und Skateboarder Tony Hawk sind seit Herbst 2024 Großväter des gleichen Kindes. © imago/Joe Giron, SOPA Images

"Wer wird Millionär?": Kurt Cobain und Tony Hawk als richtige Antwort

Der im Alter von 27 Jahren verstorbene Rockmusiker Kurt Cobain (Sänger der Band Nirvana) hat eine Tochter namens Frances Bean Cobain. Der bekannte Skateboarder Tony Hawk hat gleich mehrere Kinder, eines davon ist der 33-jährige Riley. Frances Bean Cobain und Riley Hawk sind seit Anfang 2021 ein Paar und seit dem 17. September 2024 Eltern eines Sohnes namens Ronin Walker Cobain Hawk. Damit sind Kurt Cobain und Tony Hawk seit Herbst 2024 Großväter des gleichen Jungen.