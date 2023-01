Ski-Unfall bei Sarah Connor: "Sie hat die falsche Piste genommen"

Für Sarah Connor beginnt das neue Jahr verletzt. Die Sängerin hat im Ski-Urlaub einen Unfall gebaut, wie Tochter Summer Terenzi auf Instagram verkündet. Wie geht es ihr?

Da hat Sarah Connor den guten Rutsch ins neue Jahr wohl etwas zu wörtlich genommen. Im Ski-Urlaub hat sich die Sängerin bei einem Unfall verletzt. Was ist passiert?

Vor Ski-Unfall: Sarah Connor freute sich auf "Family Time"

"Endlich Family Time", freute sich Sarah Connor noch kurz vor dem Jahreswechsel. Die 42-Jährige gönnte sich mit ihren Liebsten über Silvester eine Auszeit im Schnee in Obertauern. Am 31. Dezember zeigte sie sich auf Instagram noch gut gelaunt auf der Piste – mit dabei ihr Ehemann Florian Fischer und die Kinder.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

"Weil‘s beim Ski-Opening-Konzert so schön war, sind wir ganz spontan nochmal zurückgekommen", schreibt die Sängerin zu den Schnappschüssen, die sie beim Skifahren zeigen. Doch der Ausflug hat etwas unschön geendet, wie Tochter Summer Terenzi in ihrer Instagram-Story präsentierte.

Sarah Connor verletzt: "Mein Kreuzband ist gerissen"

"Warum erzählst du uns nicht mal, was das da ist?", fragte die 16-Jährige ihre Promi-Mama beim gemeinsamen Dinner und verwies dabei auf eine Schiene am Bein. Sarah Connor war das sichtlich unangenehm, weshalb Summer erklärte, was passiert war. "Also, sie ist Ski gefahren auf dieser roten Piste, meine liebe Mutti."

Dort kam es dann offenbar zu einem Unfall, bei dem sich die Sängerin verletzt hat. "Mein Kreuzband ist gerissen. Mein Meniskus und mein Innenband sind angerissen", sagte Sarah Connor zu den Folgen ihres Crashs. Tochter Summer Terenzi fasst zusammen: "Auf jeden Fall hat sie die falsche Piste genommen und jetzt sind wir hier."

Die Genesung bei einer derartigen Verletzung kann sich einige Wochen hinziehen. Bleibt zu hoffen, dass Sarah Connor sich schnell erholt und bald wieder für ihre Fans auf der Bühne stehen kann. Und vielleicht sollte sie beim nächsten Mal auf Nummer sicher gehen und lieber eine einfachere Piste hinunterdüsen.