Skandal-Bauer Patrick Romer: Das ist die hübsche Freundin des Dschungelcampers

TV-Bauer Patrick Romer ist im Dschungelcamp 2026 dabei. In welchen Formaten war er bisher zu sehen? Und wie steht es eigentlich um sein Privatleben?

Patrick Romer wurde durch "Bauer sucht Frau" bekannt. Seit seiner Teilnahme im beliebten RTL-Format war er in vielen Realityshows zu sehen.

Patrick Romer ist in der deutschen Unterhaltungsbranche längst angekommen. Im Fernsehen hatte der TV-Bauer nicht nur Glanzstunden, er sorgte bereits für so manches Drama. Wie verlief seine Karriere bisher? Wer ist seine bekannte Ex-Freundin? Und wie steht es um sein Privatleben?

Privatleben von Dschungelcamper: Herkunft, Alter und Studium

Patrick Romer wurde am 29. November 1995 in Konstanz am Bodensee geboren. Dort wuchs er mit seiner Familie auf einem Bauernhof auf. Bis heute ist Romer als Landwirt tätig – er kümmert sich mit voller Leidenschaft tagtäglich um ungefähr 30 schottische Hochlandrinder. Nach der Schulzeit entschloss sich der Baden-Württemberger für ein Bachelor-Studium. Er studierte Wirtschaftsingenieurwesen im Bereich Elektro- und Informationstechnik. Anschließend bildete er sich im Masterstudiengang fort. In seiner Freizeit spielt der Blondschopf gern Schlagzeug und Akkordeon.

TV-Karriere: So fing für den "Bauer sucht Frau"-Star alles an

2020 wollte Patrick Romer bei "Bauer sucht Frau" die große Liebe finden. In der Sendung mit Promi-Moderatorin Inka Bause verdrehte der damals 24-Jährige vielen Frauen den Kopf. Der Rinderzüchter hatte die meisten Bewerbungen in der Geschichte des RTL-Formats: Mehr als 10.000 Damen wollten sein Herz erobern! Unter den Bewerberinnen war auch die damals 20-jährige Antonia Hemmer. Sie wurde von Romer zur Hofwoche eingeladen – die Freude war groß.

Patrick Romer und Antonia Hemmer: Große Liebe nach "Bauer sucht Frau"

Der Konkurrenzkampf mit den anderen Damen im Rahmen des RTL-Formats fühlte sich für Antonia Hemmer jedoch falsch an. Wie " " im Februar 2021 berichtete, hatte die "Bauer sucht Frau"-Kandidatin mit psychischen Problemen zu kämpfen: "Ich war am Ende, der Druck war zu hoch. Ich bekam wieder Depressionen." Die gebürtige Oberfränkin verließ die Sendung vorzeitig. Nach den Dreharbeiten kam es dennoch zur Liebessensation: Patrick Romer und Antonia Hemmer fanden zueinander und wurden ein Paar. Während der Ausstrahlung von "Bauer sucht Frau" mussten sie die Beziehung jedoch noch geheim halten.

Fernbeziehung und Realityshows: Patrick Romer und Antonia Hemmer im TV

Patrick Romer und Antonia Hemmer waren im Liebesglück. Das Paar führte jedoch eine Fernbeziehung, da Hemmer in Hannover lebte – Romer weiterhin auf dem Bauernhof am Bodensee. Nach "Bauer sucht Frau" waren die beiden im März 2022 erstmals wieder in einem TV-Format zu sehen. Die damaligen Turteltauben nahmen an der RTL+-Sendung "#CoupleChallenge" teil. Im Herbst des gleichen Jahres waren sie dann im RTL-Klassiker "Das Sommerhaus der Stars" dabei.

Antonia Hemmer – die Ex-Partnerin von Patrick Romer – im Jahr 2023. © imago/Future Image

Skandal-Auftritt im "Sommerhaus der Stars": Auf Sieg folgte Trennung

Bei "Das Sommerhaus der Stars" kämpften sich Patrick Romer und Antonia Hemmer gegen weitere (Ex-)Promi-Paare wie Kader Loth und Ismet Atli oder Mario Basler und dessen Partnerin Doris Büld zum Sieg. Die "Bauer sucht Frau"-Kandidaten wurden das "Promipaar des Jahres 2022" und durften sich über ein Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro freuen. Doch Patrick Romer sorgte während der Zeit im "Sommerhaus der Stars" für viele Negativ-Schlagzeilen. Für seinen Umgang mit Antonia Hemmer wurde er in der Öffentlichkeit hart kritisiert. Im November 2022 verkündeten Romer und Antonia Hemmer ihre Trennung nach zwei Jahren Beziehung.

TV-Bauer bei "Das große Promi-Büßen": Auf Flirtkurs mit Gloria Glumac

Im Herbst 2023 war Patrick Romer in der zweiten Staffel von "Das große Promi-Büßen" auf ProSieben zu sehen. Dort sollte er für sein Fehlverhalten im "Sommerhaus der Stars" geradestehen und musste Moderatorin Olivia Jones seine Sünden beichten. Auch Realitystar Gloria Glumac (heute: Gloria Schwesinger) war Teil der "Promi-Büßen"-Staffel. Nachdem Romer aus dem Format ausgeschieden war, verließ auch Gloria Glumac die Sendung freiwillig. Die beiden zeigten sich vor der TV-Kamera sehr innig. Schnell entstanden Liebesgerüchte und die zwei Baden-Württemberger verbrachten auch nach den "Promi-Büßen"-Dreharbeiten im Sommer 2023 weiter Zeit miteinander. Eine Beziehung entwickelte sich jedoch nicht daraus.

Patrick Romer im Liebesglück: Sie ist seine neue Freundin

2025 versuchte Patrick Romer sein Glück in dem Amazon-Prime-Video-Format "The 50". Seine Teilnahme war jedoch nicht von Erfolg gekrönt. Der TV-Bauer musste die Sendung schon in der zweiten Folge verlassen. Doch in puncto Liebe scheint Romer bereits seit Oktober 2023 –also wenige Monate nach den "Promi-Büßen"-Flirtereien mit Gloria Glumac – angekommen zu sein. Schauspielerin Annelie Henze eroberte sein Herz. Sie ist bekannt aus der Serie "Die Abschlussklasse".

Patrick Romer und seine Freundin Annelie Henze im Februar 2024. © imago/Gartner

Patrick Romer im RTL-Dschungelcamp

Patrick Romer ist Teil der neuen Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!". Neben dem TV-Bauer sind auch Promi-Kollegen wie Simone Ballack oder Nicole Belstler-Boettcher dabei. Die Fans dürfen gespannt sein.