Sissi Perlinger spricht über Privatleben, Hochzeit, Kinder und Freund

Seit 15 Jahren ist Sissi Perlinger mit ihrem Freund zusammen und lebt in wilder Ehe. Weshalb sie niemals heiraten will und warum sie es nicht bereut, keine Kinder zu haben, hat sie jetzt verraten.

Sissi Perlinger macht seit über 30 Jahren die Bühnen und die TV-Landschaft unsicher. Mit zehn Kabarettprogrammen und zahlreichen Auftritten in Serien und Filmen blieb keine Zeit für die Gründung einer eigenen Familie. Aber das wollte sie auch nie, wie sie jetzt erzählt hat.

Sissi Perlingers Mutter riet von Heirat ab

Im Gespräch mit "Bunte" hat sie im Mai 2021 ausgeplaudert, dass sie keinen Wert auf eine Ehe und eigene Kinder legt. "Ich habe das Konzept der Ehe nie verstanden. Meine Mutter gab mir zwei Tipps, als ich jung war: 'Heirate nie, da hast du nur Ärger mit der Scheidung.' Und zweitens: 'Das Geheimnis einer guten Beziehung sind getrennte Schlafzimmer'", erklärt die Entertainerin.

Wer ist der Freund von Sissi Perlinger?

Seit 15 Jahren führt Sissi Perlinger eine Beziehung mit Rasmus Legarth. Tatsächlich schlafen die beiden in getrennten Zimmern, wie die Künstlerin sagt: "Man freut sich so, dem anderen morgens zu begegnen. Oder man schlüpft manchmal zu ihm ins Bett. Die Erotik nutzt sich nicht so schnell ab."

Sissi Perlinger will ihren Freund Rasmus Legarth nicht heiraten. © BrauerPhotos / G.Schober

Der Däne kümmert sich Sissi Perlinger zufolge um den Haushalt und bekocht die Entertainerin. Sie bezeichnet ihn als ihren "technischen Assistenten". Rasmus habe kein Problem damit, dass Sissi das Geld verdient. Auch auf ihren Tourneen ist er dabei, baut Requisiten auf und fährt seine Freundin zu den Auftritten.

Ohne Ring glücklich: Sissi Perlinger lehnt Heiratsantrag ab

Obwohl Sissi Perlinger keine Heiratsambitionen hat, will ihr Freund sie doch gerne zum Altar führen wollen. "Er würde gern. Er hat mir sogar einen Antrag gemacht. Aber den habe ich abgelehnt." Scheint so, als nehme sie den Rat ihrer Mutter sehr ernst. Trotz der Abfuhr sind die beiden nach wie vor ein Paar. "Ich bin seit 15 Jahren sehr eng verschmolzen mit einem Dänen, der mir die Treue geschworen hat. Und Dänen lügen nicht."

Will Sissi Perlinger Kinder haben?

Auch eigene Kinder waren bei Sissi Perlinger kein Thema. Mit 57 Jahren hat sie keinen Nachwuchs und ist darüber glücklich. "Ich habe es nicht eine Sekunde bereut, keine Kinder zu haben", sagt sie dazu.

Karriere von Sissi Perlinger: Was macht die Entertainerin aktuell?

Eigentlich wollte Sissi Perlinger längst wieder mit einem Solo-Programm auf der Bühne stehen. Durch die Corona-Krise sind die Auftritte für "Neues Glück" aber geplatzt. Trotzdem kann sie derzeit auch als Schauspielerin arbeiten und feierte sogar ihr TV-Comeback. Seit Februar 2021 ist sie in der ZDF-Serie "Kanzlei Berger" zu sehen.