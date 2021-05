Ottfried Fischer: Hochzeit mit seiner Simone verschoben

Der Traum in Weiß muss wegen Corona verschoben werden. Kabarettist Ottfried Fischer und seine Frau Simone wollten eigentlich am Samstag in Regensburg kirchlich heiraten.

05. Mai 2021 - 15:02 Uhr | AZ/dpa

Warten noch mit der kirchlichen Hochzeit: Ottfried und Simone Fischer. © dpa/Armin Weigel