Simone Mecky-Ballack trauert: "Der 1. Advent ohne meinen Emilio"

Simone Mecky-Ballack muss den 1. Advent zum ersten Mal ohne Sohn Emilio feiern. Auf Instagram erinnert sie an ihr verstorbenes Kind.

Für Simone Mecky-Ballack ist der 1. Advent in diesem Jahr anders als sonst.

Am heutigen Sonntag (28. November) wird in Deutschland der 1. Advent gefeiert. Für Simone Mecky-Ballack (45) hat dieser Tag eine traurige Bedeutung: "Der 1. Advent ist dieses Jahr nicht nur der 1. Advent, sondern der 1. Advent ohne meinen Emilio", . "Ich zünde heute die erste Kerze auf dem besonderen Adventskranz an, den ich für ihn gemacht habe."

Adventskranz mit Foto von Emilio

Zu den rührenden Worten veröffentlicht Mecky-Ballack ein Foto des goldenen Kranzes, der unter anderem mit Engeln verziert ist.

Was sofort ins Auge fällt: Ein Bild ihres verstorbenen Sohnes ist auf einem Stern angebracht. Einige Stars wie Frauke Ludowig (57) reagierten bereits auf den emotionalen Post. Während sie ein Herz-Emoji hinterlassen hat, schreibt Moderatorin Jennifer Kna?ble (41): "In Gedanken bei Dir."

Emilio Ballack war am 5. August bei einem Quad-Unfall in Portugal tödlich verunglückt. Er stammt neben zwei weiteren Söhnen aus Simone Mecky-Ballacks erster Ehe (2008-2012) mit Ex-Fußballnationalspieler Michael Ballack (45). Emilio wurde nur 18 Jahre alt.