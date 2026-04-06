Silbereisen, Jauch oder Münchner "Tatort": Wer beim Quoten-Triell überzeugen konnte

Am Ostersonntag haben gleich mehrere TV-Klassiker um die Gunst der Zuschauer gebuhlt. "Das Traumschiff", "Wer wird Millionär?" oder München-"Tatort": Welches Format hat die meisten Zuschauer vor die Bildschirme gelockt?

Mit dem ZDF-"Traumschiff" ging es am Ostersonntag nach Island, bei "Wer wird Millionär?" überraschte Günther Jauch ahnungslose Studiogäste als Kandidaten und im Münchner "Tatort" startete das Duo "Ivo Batic und Franz Leitmayr" die Ermittlungen in ihrem finalen Fall. Beim Blick in die Einschaltquoten gibt es einen klaren Sieger.

Florian Silbereisen über Erfolg vom "Traumschiff"

"Das Traumschiff" zu Ostern ist seit Jahren ein beliebter TV-Klassiker. Dass sich Florian Silbereisen am Sonntag mit zwei weiteren Urgesteinen des deutschen Fernsehens messen musste, brachte ihn nicht aus der Ruhe. "In einer Zeit, in der es schon genügend Konflikte und Kämpfe gibt, spreche ich ungern von einem 'Quotenkampf'", sagte der Showmaster der AZ kurz vor der Ausstrahlung. Jedes Format sei auf seine Art "erfolgreich und beliebt".

Höchste Einschaltquote am Ostersonntag: Wer beim Zielpublikum siegen konnte

Für Senderverantwortliche und Produzenten hingegen sind die Einschaltquoten noch immer ausschlaggebend über Erfolg oder Misserfolg einer Sendung. Und da kann sich "Das Traumschiff" mit seiner Islandreise durchaus sehen lassen. Bei der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen konnten Silbereisen und Co. dem Branchenmagazin zufolge 1,35 Millionen Zuschauer begeistern. Das entspricht einem Marktwert von 16 Prozent – doch damit ist im Ranking nur der zweite Platz drin.

Der Abschied von Udo Wachtveitl und Miroslav Nemec als Münchner "Tatort"-Kommissare war etwas beliebter, denn beim Zielpublikum schalteten 1,961 Millionen Menschen (23,3 Prozent) ein. "Leitmayr und Batic" sicherten sich damit den Quotensieg. "Wer wird Millionär?" konnte zwar auch glänzen, kommt mit 761.000 Zuschauern (10,8 Prozent) im Vergleich zum "Tatort" und "Traumschiff" aber nur auf den dritten Platz.

Zahlen des Gesamtpublikums: Dieses Format lief am stärksten

Gleich sieht es bei den Zahlen des Gesamtpublikums aus, auch hier ist der finale München-"Tatort" mit 6,957 Millionen Zuschauern und einer Quote von 28,3 Prozent an der Poleposition, dicht gefolgt von "Das Traumschiff" (4,431 Millionen Zuschauer, 19 Prozent Quote) und "Wer wird Millionär?" (2,506 Millionen Zuschauer, 13,2 Prozent Quote). Bei diesen Zahlen dürften die Verantwortlichen hinter den drei erfolgreichen Produktionen durchaus zufrieden sein – auch wenn es nur einen Quotensieger gibt.