Das "Traumschiff" beschert dem ZDF an Ostern meist Traumquoten. Heuer geht es für die Crew von Kapitän "Parger" nach Island. Wie steht Florian Silbereisen zum Erfolg des Formats und was passiert, wenn die Kameras aus sind? Die AZ hat den Entertainer kurz vor der TV-Ausstrahlung erreicht – mitten im Dreh zur nächsten Episode. Silbereisen spricht auch über eine private Auszeit im Sommer...

Entertainer, Sänger, Moderator, Schauspieler – Florian Silbereisen lässt sich nicht auf eine Rolle im Showbiz beschränken. Muss er auch nicht, denn der Erfolg gibt ihm recht. Der 44-Jährige hat der AZ nun verraten, wie er zum Kampf um die beste Einschaltquote steht, was nach Drehschluss auf dem "Traumschiff" passiert und wann er selbst mal wieder Zeit zum Durchatmen hat.

Florian Silbereisen stellt klar: "Spreche ungern von Quotenkampf"

Mit dem "ZDF-Traumschiff" geht es für Florian Silbereisen am Ostersonntag (5. April) nach Island. Heuer erwartet den Kapitän aber große TV-Konkurrenz. In der ARD verabschieden sich Udo Wachtveitl und Miroslav Nemec als Kommissare vom Münchner "Tatort". Wer wohl die meisten Zuschauer abstauben wird? Florian Silbereisen sieht der Ausstrahlung gelassen entgegen.

"Tatort" oder "Traumschiff" – welches Format holt die bessere Quote?

"In einer Zeit, in der es schon genügend Konflikte und Kämpfe gibt, spreche ich ungern von einem 'Quotenkampf'", sagt Silbereisen der AZ. "Und spannend wird es sicher auch nicht, da das 'Traumschiff' bereits vor der Erstausstrahlung in der Mediathek abrufbar ist. Insofern würde man hier Äpfel mit Birnen vergleichen. Beide Formate gibt es seit über 40 Jahren, beide Formate sind Kult und beide Formate sind erfreulicherweise erfolgreich und beliebt. Insofern müssen wir überhaupt nicht gegeneinander kämpfen."

"Traumschiff" in Island: Wie Kapitän "Max Parger" das Land privat erlebt hat

Mit dem "Traumschiff" geht es – wie der Name schon verrät – an traumhafte Orte. Während der Dreharbeiten bleibt aber oft nicht genug Zeit, das jeweilige Land ausgiebig zu erkunden. Florian Silbereisen konnte sich dennoch vorab einen Eindruck von Island verschaffen. "Ich war 2024 zum ersten Mal dort und war von der Vielfalt der Landschaft auf Anhieb beeindruckt", verrät er der AZ.

"Hanna Liebhold" (gespielt von Barbara Wussow) und "Dr. Jessica Delgado" (Collien Fernandes) in einer Szene des "ZDF-Traumschiffs" auf Island. © ZDF/Dirk Bartling

Vor allem das Märchenhafte des Landes hat dem 44-Jährigen gefallen: "Das wirkt alles sehr mystisch – wie in der aktuellen Traumschiff-Folge: Da geht es auch um Elfen und Trolle! Angeblich glaubt mehr als die Hälfte der Isländer, dass es sie gibt. Zum Schutz ihrer Lebensräume sollen, so hat man uns erzählt, sogar Bauprojekte verzögert oder verändert worden sein. Und in der Oster-Folge kommt es zu einer ganz besonderen Begegnung."

Auf dem Schiff ist man ja quasi immer zusammen und dadurch lernt man sich schnell gut kennen. Dadurch entsteht eine sehr familiäre Atmosphäre. - Florian Silbereisen

"ZDF-Traumschiff": Florian Silbereisen gibt Einblicke hinter die Kulissen

Mit an Deck des Oster"-Traumschiffs" sind prominente Kollegen wie Michaela May und Saskia Vester. Zwischen ihnen kommt es sogar zu einem leidenschaftlichen Kuss﻿. Auch Kult-Blondine Evelyn Burdecki ist mit dabei. Was passiert eigentlich, wenn ein Drehtag abgeschlossen ist? Lässt man den Tag gemeinsam mit Team und VIP-Gästen ausklingen? "Ja, man sitzt zusammen und tauscht sich aus", bestätigt Florian Silbereisen der AZ. "Auf dem Schiff ist man ja quasi immer zusammen und dadurch lernt man sich schnell gut kennen. Dadurch entsteht eine sehr familiäre Atmosphäre."

Saskia Vester und Michaela May sind auch beim Oster-"Traumschiff" dabei. © ZDF/Dirk Bartling

Auszeit für Florian Silbereisen: Worauf er sich im Sommer besonders freut

Noch bevor die Island-Episode des "Traumschiffs" ihre TV-Premiere feiert, steht Florian Silbereisen bereits für die nächste Folge vor der Kamera. Aktuell befindet sich der Showmaster mit dem Kreuzfahrtdampfer in Asien – und gibt der AZ besondere Einblicke: "Wir haben in Bangkok gedreht. Es ist faszinierend und zugleich eine Herausforderung, bei 40 Grad Hitze mitten im Trubel dieser Großstadt konzentriert zu drehen. Danach freut man sich auch wieder auf die ruhigeren Drehs mit dem Traumschiff auf dem Meer!"

Florian Silbereisen freut sich in der AZ: "Grillen mit Familie und Freunden"

Während andere Prominente aktuell die Feiertage und Ferienzeit genießen, ist bei Florian Silbereisen viel Arbeit angesagt. Die Vorbereitungen für das nächste Großprojekt starten in wenigen Wochen. Am 5. und 6. Juni steht er für die nächste Ausgabe des "Schlagerboooms" wieder als Gastgeber in Kitzbühel auf der Bühne. Kann er sich davor noch ein paar freie Tage gönnen? "In den nächsten Wochen wird fleißig gedreht. Ferien mache ich dann im Sommer, und zwar zu Hause im Garten: Grillen mit Familie und Freunden!" Nach dieser arbeitsintensiven Zeit hat der Entertainer sich eine Auszeit redlich verdient.