Shitstorm nach Helene-Fischer-Spot: So redet sich Lidl die Kritik schön

Helene Fischers Auftritt im Lidl-Werbespot sorgt in den sozialen Medien für reichlich Gesprächsstoff. Nicht alle Nutzer finden die Zusammenarbeit mit der Schlager-Queen gut, wie sich in den Kommentaren deutlich zeigt. Zieht Lidl deshalb nun Konsequenzen? Die AZ hat bei dem Discounter nachgefragt.

Der lang erwartete Lidl-Werbespot mit Helene Fischer ist endlich da. In dem Werbespot ist die Schlagersängerin beim Einkaufen zu sehen – auf ihre ganz eigene Art. Auch der Lebensmittelhersteller teilte das Video auf seinem Instagram-Account.

Während viele Nutzer begeistert von der Zusammenarbeit waren, gab es auch einige negative Kommentare unter dem Beitrag. Ein besonders häufiger Kritikpunkt: Die Kombi aus gestiegenen Lebensmittelpreisen und einem Werbespot mit Star-Besetzung.

Werbespot für Lidl: "Die Fischer muss es ja nötig haben"

Unter dem Instagram-Beitrag machten sich die Nutzer erst einmal Luft. Jemand schrieb zum Beispiel: "Furchtbar. Die Fischer muss es ja nötig haben. Da muss man sich nicht wundern, wenn Lidl so teuer ist."

Ein anderer Nutzer beschloss wegen des Werbespots sogar, lieber zur Konkurrenz zu gehen: "Schön. Für diese Werbung und deren Kosten gehe ich dann lieber zu Aldi."

"Eine absolute Frechheit von Lidl. Sie erhöhen dramatisch ihre Preise und gleichzeitig finanzieren sie Stars, um für sie zu werben. Nichts gegen Helene Fischer, ich würde es genauso machen, wenn ich gute Kohle dafür bekomme! Aber ihr von Lidl setzt eure Preise unverschämt hoch und macht dann ein Video mit Helene Fischer, wie sie im Lidl einkauft und dabei glücklich ist. Und das lasst ihr euch auch was kosten! Für ein Taschengeld macht sie für Lidl bestimmt kein Video. Das kostet richtig Asche. Ich sehe dieses Video als Provokation am zahlenden Kunden. Ihr lacht eure Kunden aus, denn eine Helene Fischer kauft persönlich nie in einem Lidl ein. Also hört auf die Kunden zu verarschen!", schimpfte ein weiterer Nutzer in den Kommentaren.

"Die will doch nur Kohle": Helene Fischer nach Lidl-Werbung in der Kritik

Auch Helene Fischer muss in der Kommentarspalte einiges einstecken. Ein Nutzer schreibt: "Muss man das mit dieser Cover-Queen Fischer machen? Die will doch nur Kohle". Ein anderer meint: "Verdient das Helenchen nicht genug mit ihrer Tour oder kriegt sie den Hals nicht voll? Für Geld tun manche eben alles."

Zu lesen sind auch Kommentare wie: "Die Omnipräsenz mancher Menschen ist einfach nur nervig" oder: "Statt dieser ollen Werbung mit der Fischer hätten sie mal lieber das Geld für ihre Mitarbeiter geben sollen, die jetzt wieder mehr Leistung bringen müssen, um das Geld wieder rein zu holen."

Trotz heftiger Helene-Fischer-Kritik – Lidl redet sich heraus: "Sind stolz darauf"

Und wie reagiert Lidl auf die Kritik gegen die Werbekampagne mit Helene Fischer? Das Unternehmen meldet sich auf Anfrage der AZ, eine Sprecherin teilt mit: "Wir sind stolz darauf, dass wir mit Helene Fischer, Barbara Schöneberger und Max Giermann drei außergewöhnliche Persönlichkeiten gewinnen konnten, die dafür sorgen werden, dass niemand in Deutschland die zahlreichen Geburtstagsangebote, Rabatte, Gewinnspiele, Events und Retro-Kollektionen rund um das 50-jährige Jubiläum von Lidl verpassen wird."

"Zu einer Marke wie Lidl passen Persönlichkeiten wie Helene Fischer"

Auch Christian Härtnagel, Geschäftsleitungsvorsitzender von Lidl in Deutschland, äußert sich nur positiv auf die AZ-Anfrage zu der Aktion mit den drei Mega-Stars. "Zu einer starken und bekannten Marke wie Lidl passen starke Persönlichkeiten. Helene Fischer, Barbara Schöneberger und Max Giermann verleihen der Kampagne eine große Strahlkraft. Bei den Dreharbeiten war die Atmosphäre humorvoll und voller kreativer Energie. Wir sind uns sicher, dass sich dies auch auf die Spots übertragen hat und wir gemeinsam Deutschland in den kommenden Wochen ein Lächeln aufs Gesicht zaubern werden."

Trotz mehrmaligem Nachfragen hat die AZ von Lidl Deutschland keine Antwort auf die Frage bekommen, wie der Shitstorm gegen die Kampagne mit Helene Fischer aufgenommen wurde und ob es Konsequenzen geben wird. Stattdessen gab es lediglich ein PR-Statement zu der Aktion: "Wir bieten unseren Kunden die beste Qualität zum bestmöglichen Preis. Im Zuge der Kampagne können sich unsere Kunden in den nächsten Wochen darüber hinaus über viele attraktive Angebote, Rabatte und Gewinnspiele freuen."