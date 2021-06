Sexy in Jeans: Sylvie Meis präsentiert eigene Kollektion oben ohne

Sylvie Meis hat eine neue Jeans-Kollektion, einen ersten Blick darauf bekommen ihre Follower nun auf Instagram.

Meterlange Beine in engen dunklen Jeans, darunter Veloursleder-Heels in einem zarten Fliederton und darüber rein gar nichts: So sexy präsentiert Sylvie Meis auf Instagram einen ersten Sneak-Peak auf ihre neue Jeanskollektion.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Zusammen mit einer deutschen Jeansmarke hat die 43-jährige Moderatorin eine eigene Kollektion entworfen. Die Modelle reichen von unten etwas ausgestellten Bootcut-Schnitten bis zu eng am Bein anliegenden Slim-fit-Hosen, die Farbpalette von Weiß bis Tintenblau.

Sylvie Meis wählt dunkelblaue Jeans fürs Date

Sylvie selbst trägt am liebsten das Modell "Skinny", wie sie schon vor der Veröffentlichung der Linie in mehreren Interviews verriet - und zwar in Bundweite 25. Helles "Destroyed" unterstreicht dabei den lässigen Look der Moderatorin. Für ein Date mit Ehemann Niclas Castello (42) darf es dann auch etwas schicker sein: Dunkelblau oder schwarz sei dann die bessere Wahl, verrät sie gegenüber "Bunte".

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Insgesamt enthält die Linie, die mit goldenen Details versehen ist, neben der "Skinny" noch drei weitere Modelle: eine Karottenform, eine 7/8-Hose und eine feminin geschnittene Basis-Jeans.

Sexy Rücken, begeisterte Fans

Den Fans gefällt's: Für ihr Bild, auf dem die blonden Locken lang über ihre nackten Schultern fallen, gibt es haufenweise Flammen-Emoticons und Komplimente wie "Wow babe" und "Stunner". Ob es dabei noch um die Hose geht? Ein Follower wünscht sich "Umdrehen, bitte".