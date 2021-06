Sexy Bikini-Auftritt: So wirbt Heidi Klum für Body-Positivity

Als Model ist es Heidi Klum gewohnt, sich freizügig zu zeigen. Auch auf Instagram präsentiert sie gerne halbnackte Tatsachen. Mit ihrem neuesten Bikini-Schnappschuss will sie aber auf ein wichtiges Thema aufmerksam machen.

Viele Follower von Heidi Klum werden sich wohl beim Anblick ihres aktuellen Bikini-Postings denken: nicht schon wieder. Das Topmodel zeigt gerne viel Haut, was spätestens beim Blick auf ihr Instagram-Profil mehr als offensichtlich wird. Denn dort tänzelt sie öfter mal halbnackt vor der Kamera. Aber diesmal hat sie die sexy Fotos sogar mit einer Message versehen.

Heidi Klum: Mit Bikini-Selfies für mehr Body-Positivity

"Sei dein eigener größter Cheerleader … liebe die Haut, in der du bist", schreibt Heidi Klum zu den Bikini-Bildern, die sie am Dienstag gepostet hat. Dabei zeigt sie sich in zahlreichen Posen und wirbt damit für Body-Positivity.

Heidi Klum lässt auf Instagram keine Kommentare zu

Ihren Fans scheint es zu gefallen, denn die Collage wurde mittlerweile über 450.000 mal angesehen (Stand 9. Juni). Die Kommentarfunktion ist allerdings deaktiviert. Hat Heidi etwa Angst vor bösen Rückmeldungen?

Nein, denn das Topmodel lässt bereits seit 2020 keine Kommentare mehr zu. Das hat auch einen Grund: "Mein Profil soll kein Ort sein, an dem Menschen sich hässliche Dinge an den Kopf werfen. [...] Alles was ich poste, poste ich für Menschen, die mir folgen MÖCHTEN. Für meine Freunde und für meine Fans", erklärte sie im April gegenüber RTL.