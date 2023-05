Sexistische Anspielung auf Prinzessin Kate: Meghan-Freundin spielt Hauptrolle

Die britische Boulevardpresse wirft der neuen Amazon-Serie "Citadel" sexistische Anspielungen auf Prinzessin Kate vor. In der Hauptrolle: Meghans Freundin Priyanka Chopra. Aber was ist passiert?

Prinzessin Kate ist eigentlich das beliebteste Mitglied der britischen Königsfamilie. Doch in letzter Zeit mehren sich die öffentlichen Seitenhiebe gegen Williams Ehefrau – zumindest wenn man auf die britischen Boulevardmedien hört.

Amazon-Serie "Citadel": Sexistischer Angriff auf Prinzessin Kate?

Im aktuellsten Fall geht es um die neue Amazon-Serie "Citadel", die von Spionage und Agenten handelt. Schauspielerin Priyanka Chopra Jonas hat darin eine Hauptrolle. Sie ist eine Freundin von Herzogin Meghan. In einer Serien-Folge sagt ein Gangsterboss: "Der Chef der Streitkräfte? Du hättest mich auch fragen können, wie man zwischen die Beine der Herzogin von Cambridge kommt."

Royal-Experte will Grund kennen: Meghan-Freundin spielt Hauptrolle

Ist das ein sexistischer Angriff auf Kate? Royal-Experte Richard Fitzsimmons hält das für ein absolutes No-Go. Wie es zu diesem Satz kommen konnte, erklärt er der " "Priyanka Chopra spielt mit, von der wir wissen, dass sie eine Unterstützerin von Meghan zu sein scheint. Amazon muss erklären, was Obszönitäten gegen echte Menschen, gegen Mitglieder der Königsfamilie in ihrem Film zu suchen haben."

Auch "Die kleine Meerjungfrau" wird mit Vorwürfen konfrontiert

Aber auch schon in der Vergangenheit hatte eine Szene eines anderen Films für Aufregung gesorgt. In "Die kleine Meerjungfrau" soll es nämlich ebenfalls eine Anspielung auf Kate gegeben haben. Das berichtete zumindest das Portal in Bezug auf einen Insider. Die Szene, als der Prinz versucht, den Namen der Meerjungfrau zu erraten, beschreibt die Quelle nämlich so: "Sein erster Versuch ist Diana. Sein zweiter Versuch ist Catherine, aber nachdem Arielle angewidert reagiert, kommt er zu dem Schluss: 'Ok, definitiv nicht Catherine'."

Geplanter Seitenhieb gegen Prinzessin Kate? Vorwürfe bleiben unbeantwortet

Ob es sich in irgendeinem der beiden Fälle tatsächlich um einen geplanten Seitenhieb gegen Prinzessin Kate handelt, bleibt vermutlich für immer ungewiss. Bislang hat kein Beteiligter auf die Vorwürfe reagiert.