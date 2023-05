Insider packt aus: Prinz William und Prinzessin Kate haben "gewaltigen Krach"

Prinzessin Kate behandelt Prinz William wie ein Kind – weil der britische Thronfolger zu Wutanfällen neigt. Das behauptet zumindest Royal Autor und Experte Tom Quinn, denn sein Temperament zeigt der Prinz kaum in der Öffentlichkeit.

Kate Middleton und Prinz William galten lange Zeit als absolutes Traumpaar. Gerüchte über eine angebliche Affäre des Thronfolgers trübten das harmonische Bild jedoch. Jetzt packte auch noch eine anonyme Quelle, die mit den beiden im Kensington Palast gearbeitet hat, über das Paar aus.

Zoff bei Prinz William und Prinzessin Kate: "Es wird unter Kontrolle gehalten"

Zwischen Kate und ihrem Mann soll es häufig zu Diskussionen kommen. Das berichtete Royal Autor Tom Quinn gegenüber dem britischen " ": "Sie haben Streit. Es ist keine perfekte Ehe. Sie haben mächtige Streitereien". Zu Eskalationen scheint es jedoch nicht zu kommen. "Aber wo andere Paare sich streiten und mit schweren Vasen um sich werfen, werfen William und Kate mit Kissen um sich. Es wird immer unter Kontrolle gehalten", erklärt Quinn.

Prinz William neigt zu Wutanfällen

Man möchte meinen, dass Kate mit den gemeinsamen Kindern George, Charlotte und Louis bereits genug um die Ohren hat, doch offenbar muss sich die Prinzessin auch um die Ausraster ihres Mannes kümmern. "Kate behandelt William wie das vierte Kind, weil er zu Wutausbrüchen neigt", zitiert Quinn seine Quelle gegenüber "Mirror". Mit Kindern kann Kate ja bekanntlich sehr gut umgehen.

Motto von William und Kate: Beschwere dich nie, erkläre nichts

Den bisher erfolgreichen Verlauf der Ehe führt Quinn auf die verstorbene Königin zurück. Elisabeth II. folgte stets dem Motto "beschwere dich nie, erkläre nichts". Damit hat sie laut Quinn den Frieden in der königlichen Familie bewahrt. Die Königin habe verstanden, wie wichtig es sei, in schwierigen Zeiten ein würdevolles Schweigen zu bewahren, erklärt der Autor gegenüber " ": "Da William die Manieren und Verhaltensweisen seiner Großmutter übernommen hat und Kate sich nicht beklagt, haben sich beide an das gehalten, was Königin Elisabeth II. zu einer so bemerkenswerten Monarchin gemacht hat."

So offen wie sein Bruder Prinz Harry und dessen Frau Meghan gehen William und Kate nicht mit ihren Problemen um. Geklagt wird so gut wie nie. Und wenn doch, dann immer "in angemessenen Worten", wie Quinn findet.