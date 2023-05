Britisches Königshaus: "Der große Unbekannte" Prinz Edward reist nach Deutschland

Ab sofort ist der einstige Langweiler gefragt. Der bislang unbekannte Royal Prinz Edward bekommt zunehmend mehr Aufgaben im britischen Königshaus. Dazu zählt auch eine Reise nach Deutschland

Willkommen in Deutschland, Prinz Edward! Der große Unbekannte im Kreis der Royal Family gewinnt zunehmend an Profil. Dazu zählte für Prinz Edward auch der Besuch in Berlin, bei dem er am Montag als Schirmherr über den Duke of Edinburgh's Award Jugendliche ehrte.

Prinz Edward: Ein "Mann ohne Eigenschaften"

Denn bei der Neuaufstellung der Royal Family kommt dem jüngsten Bruder von König Charles III. (74) eine besondere Rolle zu. Mit 59 Jahren ist der Herzog von Edinburgh, wie seit kurzem sein offizieller Titel lautet, einer der jüngeren Vertreter der Kernfamilie.

Gut 15 Jahre jünger als Charles und 18 Jahre älter als Thronfolger Prinz William ist Edward ein wichtiges Bindeglied zwischen den royalen Generationen beim aktuellen Umbruch. Lange war er vor allem das Nesthäkchen, Mitglied der Fraktion "auch noch da". Er galt als Mann ohne besondere Eigenheiten, als langweilig.

Skandale? Fehlanzeige – sieht man mal von einem Fauxpas vor einigen Jahren ab. Damals veröffentlichte Edwards Produktionsfirma Aufnahmen von Neffe William zu dessen Uni-Zeiten – obwohl der Palast sich mit der Boulevardpresse geeinigt hatte, die Privatsphäre des künftigen Königs zu achten.

Prinz Edward: Nicht nur in der Thronfolge ganz unten in der Hackordnung

In der Thronfolge ist Edward mittlerweile auf Rang 13 abgerutscht. Medien berichteten, Charles behandele den Jüngsten als "niederen Royal".

Zudem lief ihm in der Öffentlichkeit seine Ehefrau Herzogin Sophie den Rang ab, die sich mit großem Einsatz den Respekt ihrer Schwiegermutter Queen Elizabeth II. verdiente.

Nach Skandalen von Prinz Andrew, Harry und Meghan: Prinz Edward auf einmal gefragt

Doch nun ist Edward gefragt. Charles will die Monarchie verschlanken. Der dritte, skandalumwitterte Bruder Prinz Andrew ist wegen seiner Verwicklung in einen Missbrauchsskandal unbeliebt und hat seine royalen Pflichten niedergelegt.

Charles' jüngerer Sohn Prinz Harry und Ehefrau Meghan sind bekanntermaßen freiwillig aus dem Königshaus ausgeschieden und mit König und Thronfolger zerstritten. Nun kann Edward William auf dem Weg zum Thron eine verlässliche Stütze bieten.

Herzog von Edinburgh: Er trägt nun den Titel von Prinz Philip

Seine Loyalität wurde vor kurzem bereits belohnt. Bereits 1999 hatte ihm sein Vater Prinz Philip versprochen, dass er einmal Herzog von Edinburgh sein werde. Im März war es dann endlich so weit und Charles übertrug seinem Bruder Edward den Titel, den der Queen-Gemahl bis zu seinem Tod getragen hatte.

Die neue Aufmerksamkeit hat aber auch ihre Schattenseiten, wie Edward jüngst gemerkt haben dürfte. Auf Fotos wirkte er schmaler als bisher. Prompt kochte die Gerüchteküche: Setzt ihm der Stress zu? Macht ihm der Familienstreit zu schaffen? Künftig dürften solche Geschichten zunehmen. Willkommen in der ersten Reihe.