Sexismus-Vorwurf gegen Prinz William: Feministen-Gruppe verurteilt Video zur Frauen-Fußball-WM

Anlässlich des WM-Finale am Wochenende haben Prinz William sowie der ehemalige Fußballer David Beckham mit ihren Töchtern Grußbotschaften an das weibliche Nationalteam geschickt – das kam nicht überall gut an.

22. August 2023 - 12:40 Uhr | AZ

Prinz William erhält für seine WM-Videobotschaft viel Kritik. © imago images/PA Images