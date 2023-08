Prinz William fehlt bei wichtigem Event – Entschuldigung sorgt für Kritik

Die britischen Löwinnen kämpfen am Sonntag um den Weltmeister-Titel. Da sollte der britische Thronfolger und Fußballverbandspräsident doch dabei sein. Das finden zumindest die englischen Fußball-Fans. Doch Prinz William wird beim WM-Finale nicht in Sydney sein – der Royal entschuldig sich per Videobotschaft.

Kann die englische Fußball-Nationalmannschaft der Frauen an den Erfolg der EM 2022 anknüpfen? Klarheit darüber gibt es in Kürze, denn am Sonntagmittag wird das Finale gegen Spanien angepfiffen.

Während Königin Letizia (50) und Tochter Sofia (16) ihre Mannschaft höchstpersönlich im Accor Stadium von Sydney anfeuern werden, bleiben die britischen Royals zuhause. Dafür gibt's von Prinz William eine Videobotschaft – und eine Entschuldigung.

Prinz William fehlt beim WM-Finale: Royal entschuldigt sich

Englands Thronfolger und Fußballverbandspräsident reist nicht zum WM-Finale nach Down Under. Es heißt, der Reiseaufwand sei für einen so kurzen Aufenthalt in Australien zu kurz. Das sorgte für Unmut bei den Briten. Immerhin geht es für die Nationalmannschaft um den WM-Titel.

Das Spiel wird also ohne die britischen Royals stattfinden. Ein kleines Trostpflaster gibt es für die "Lionesses" dann aber doch noch. Gemeinsam mit Töchterchen Charlotte nahm William eine Videobotschaft für die Engländerinnen auf.

Prinz William kommt mit seiner Entschuldigung nicht bei den Fans durch

"Löwinnen, wir wünschen euch Glück für das morgige Spiel! Es tut uns leid, dass wir nicht persönlich dabei sein können. Aber wir sind so stolz auf alles, was ihr erreicht habt und die Millionen Menschen, die ihr hier und in der ganzen Welt inspiriert habt. Also geht morgen da raus und genießt es", sagt Prinz William.

Auch von Prinzessin Charlotte gibt es motivierende Worte: "Viel Glück, Löwinnen!", wünscht die Achtjährige mit einem Fußball in der Hand.

Die britischen Fußball-Fans überzeugt das allerdings nicht. Unter dem Beitrag auf Instagram sammeln sich etliche Vorwürfe. Ein Nutzer schreibt beispielsweise: "Es macht keinen Sinn, dass der FA-Präsident nicht persönlich vor Ort ist, um das Team im Finale zu unterstützen, vor allem, wenn Frauenteams immer noch darum kämpfen, den gleichen Respekt zu bekommen wie Männerteams."