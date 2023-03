Sesamstraßen-Outfit von Heidi Klum von der Oscar-Party kommt nicht gut an – "Bibo ist tot"

Bei Elton Johns legendärer Oscar-Party ist Heidi Klum Stammgast. Dieses Jahr erschien sie in einem knallgelben Kleid, welches einer Figur aus der Sesamstraße verdächtig ähnlich sieht. Auf Twitter fällt das Outfit gnadenlos durch.

Heidi Klum (49) stach aus der Menge heraus, als sie mit ihrem Ehemann Tom Kaulitz (33) an der alljährlichen Oscar-Party teilnahm, bei der am Sonntag in West Hollywood Geld für die Elton John AIDS Foundation gesammelt wurde. Die GNTM-Chefin hatte sich zu diesem Anlass in ein knallgelbes Kleid aus großen Federn und mit einer halbdurchsichtigen Schleppe geschnürt.

Die vierfache Mutter, die von Rob Zangardi gestylt wurde, zog in ihrem ausladenden Kleid von Modedesigner Georges Hobeika alle Blicke auf sich. Dazu wählte Klum türkise Ohrringe und goldene Heels. Ihr Musiker-Ehemann erschien in einem durch und durch dunklen Outfit.

Tom Kaulitz und Heidi Klum kommen zur 31. jährlichen Oscar-Verleihungsparty der Elton John AIDS Foundation im West Hollywood Park. © Willy Sanjuan/dpa

Heidi Klum: Gelbe Herzchen und ein Dankeschön

Heidi Klum gefiel ihr Outfit in der Signature-Farbe so sehr, dass sie ganze drei Fotos davon in ihren Instagram-Feed stellte. Diese kommentierte sie und an den Gastgeber, Musik-Legende Sir Elton John (75).

Twitter-Spott für Heidi Klum: Vergleich mit Bibo aus der Sesamstraße

Bei den Fans scheint der Aufzug der Topmodel-Mama nicht gut wegzukommen. Auf Twitter wird ordentlich über das gelbe Kleid gelästert und Heidi Klum mit einer Figur aus der Sesamstraße vergleichen. "Bibo ist tot", schreibt ein Kritiker zum Foto. Auch in weiteren Tweets wird sich über die 49-Jährige lustig gemacht:

Ob Heidi Klum sich über die Witze auf ihre Kosten ärgert? Bislang hat sie nicht öffentlich darauf reagiert und wird es wahrscheinlich auch nicht. Die Kommentarfunktion auf Instagram hat sie deaktiviert. Aber wer Heidi kennt, weiß, wie viel Humor sie hat...