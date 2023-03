Peinlicher Oscar-Moment: Hugh Grant sorgt mit divenhaftem Interview für Spott und Hohn

Hugh Grant kennen die meisten Fans als charmanten Trottel aus Liebeskomödien wie "Vier Hochzeiten und ein Todesfall". Doch bei den Oscars fiel er jetzt mit divenhaftem Gehabe während eines Interviews auf.

Hollywoodstar Hugh Grant (62) hat in der vergangenen Nacht auf der Bühne der 95. Oscarverleihung für einige Lacher gesorgt, als er sich selbst mit einem "Hodensack" verglich. Doch vor der Verleihung wirkte er während eines Interviews mies gelaunt und gab nur einsilbige Antworten.

Grantelnder Hugh Grant: Skurriler Interview-Moment vor Oscar-Zeremonie

Auf dem erstmals champagnerfarbenen Teppich vor dem Dolby Theatre in Los Angeles sorgte Grant zuvor für einen sonderbaren Interview-Moment, um den sich in den sozialen Netzwerken reichlich Diskussionen entzündet haben. Von Preshow-Moderatorin Ashley Graham (35) auf seinen kurzen Cameo-Auftritt in dem Oscar-nominierten Netflix-Hit "Glass Onion: A Knives Out Mystery" von Regisseur Rian Johnson (49) angesprochen, erklärte ein teilnahmslos wirkender Grant: "Ich bin kaum darin zu sehen - nur für ungefähr drei Sekunden."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Auch andere Fragen Grahams wie die nach seinem Anzug oder seinen persönlichen Favoriten auf die Oscars watschte ein sichtlich genervt wirkender Grant mit nur wenigen Worten und überaus einsilbigen Antworten ab. Als er sich nach dem rund einminütigen Interview abwandte, rollte der Star mit den Augen.

In den Kommentaren zu dem Interview-Clip, der auf Twitter eifrig geteilt wird, kommt der Hollywoodstar für sein Verhalten nicht sonderlich gut weg. Fans bezeichnen ihn als "Idiot" und seine Attitüde als "seltsam". Andere wiederum geben den oberflächlichen Fragen die Schuld daran, dass Hugh Grant derart gereizt darauf reagierte.

Süße Reunion: Hugh Grant mit Andie MacDowell bei den Oscars

Doch auf der Bühne packte der Schauspieler wieder sein charmantes Lächeln aus. Grant kam gemeinsam mit seinem einstigen "Vier Hochzeiten und ein Todesfall"-Co-Star Andie MacDowell (64), um den Oscar für das "Beste Szenenbild" zu präsentieren. Die süße Reunion auf Hollywoods größter Bühne begann Grant mit den Worten: "Wir sind tatsächlich hier, um zwei Dinge zu tun. Das erste ist, ein Bewusstsein zu schaffen für die entscheidende Bedeutung davon, eine gute Feuchtigkeitscreme zu benutzen."

Andie MacDowell und Hugh Grant auf der Bühne der 95. Oscarverleihung. © imago images/Picturelux

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Hugh Grant findet, er sieht aus wie ein "Hodensack"

Grant erklärte daraufhin dem sichtlich belustigten Saalpublikum, dass MacDowell eine solche "an jedem Tag seit 29 Jahren benutzen" würde, während er dies noch nie in seinem Leben getan hätte. Daher sähe er "im Prinzip" aus "wie ein Hodensack", befand der Star über sich selbst. Auf seine einstige Onscreen-Partnerin MacDowell zeigend verkündete der 62-Jährige hingegen: "Immer noch umwerfend."