Serien-Star über Leben ohne "Die Rosenheim-Cops": "Könnte mir das vorstellen"

In den letzten Wochen mussten die Macher von "Die Rosenheim-Cops" einige Verluste in den Besetzungsreihen verkraften. Steht etwa der nächste TV-Rückzug an? In der AZ spricht Schauspielerin Ursula Maria Burkhart jetzt Klartext.

Marisa Burger, Christian K. Schaeffer, Isabel Mergl – am Set von "Die Rosenheim-Cops" hat sich in den letzten Monaten einiges verändert. Erst kündigte die "Miriam Stockl"-Darstellerin an, die Serie auf eigenen Wunsch verlassen zu wollen, dann traten auch der Wirt des "Timesquares" und die Kommissaren-Ehefrau "Hilde Stadler" ihren TV-Rückzug an. Aber wie steht es um Ursula Maria Burkhart? Die AZ hat die Schauspielerin direkt auf einen Ausstieg angesprochen – und eine klare Antwort erhalten.

Darstellerin der "Marianne Grasegger": Das sagt sie über einen "Rosenheim-Cops"-Ausstieg

Seit 2014 steht Ursula Maria Burkhart als "Marianne Grasegger" für die Cops aus Rosenheim vor der Kamera. Die Serie will die 65-Jährige in ihrem Leben nicht missen. "Wenn es unbedingt sein müsste, könnte ich mir ein Leben ohne die 'Rosenheim-Cops' vorstellen, aber ich möchte mir das nicht vorstellen und das muss ich ja momentan auch nicht", sagt Burkhart im AZ-Interview und fügt an: "Ich fühle mich hier mit meiner Rolle 'Marianne Grasegger' wahnsinnig wohl und freue mich auf jeden Drehtag." Damit ist klar: "Ich liebe meine Figur und das Team so, dass ich nie über einen Ausstieg nachgedacht habe."

Veränderungen am Set betreffen auch Ursula Maria Burkhart

Dennoch hat sich für die 65-Jährige am Set einiges verändert, denn der Abschied von Marisa Burger hat auch Auswirkungen auf ihren Dreh-Alltag. Seit Jahren steht Ursula Maria Burkhart mit Kollegin Sarah Thonig am Empfang der Rosenheimer Polizeistation. In der neuen Staffel, die ab Herbst 2026 im TV ausgestrahlt wird, gibt es aber einen Personalwechsel: Thonig beerbt die Position von Burger im Sekretariat und muss sich daher von Burkhart verabschieden. Doch die "Marianne Grasegger"-Darstellerin bleibt nicht lange allein, wie von der AZ bereits exklusiv enthüllt wurde. Ein junger Mann, der den Zuschauern bereits bekannt sein soll, wird bald an ihrer Seite stehen.

Sarah Thonig und Ursula Maria Burkhart arbeiten ab der neuen Staffel "Die Rosenheim-Cops" nicht mehr gemeinsam am Empfang. © ZDF/Bojan Ritan

Für Ursula Maria Burkhart gibt es aktuell keinen Grund, den "Rosenheim-Cops" den Rücken zu kehren. Dass sich durch die Serie auch ihr Privatleben verändert hat, stört sie dabei nicht, wie sie der AZ verrät: "Ich werde tatsächlich oft auf der Straße angesprochen und freue mich immer, wie viele Menschen doch 'Die Rosenheim-Cops' schauen. Meine Familie und Freunde freuen sich mit mir." Scheint so, als bleibe die 65-Jährige der beliebten ZDF-Krimiserie noch lange erhalten.