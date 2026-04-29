"Rosenheim-Cops"-Abschied nach 20 Jahren: Warum "Jo" wirklich aufhört und die Schürze ablegt

Die neue Staffel der "Rosenheim-Cops" muss ohne zwei beliebte TV-Gesichter auskommen. Gleich zwei Schauspieler hören auf, darunter Christian K. Schaeffer. Seine Rolle als Kult-Wirt "Jo" werden die Fans vermissen. Was steckt hinter dem Ausstieg von Schaeffer?

Nach Marisa Burgers Aus stehen zwei weitere Abschiede bei den "Rosenheim-Cops" an. Für Fans der beliebten ZDF-Serie kommt diese Hiobsbotschaft überraschend: Gleich zwei bekannte Gesichter werden in der neuen Staffel nicht mehr dabei sein. Mit Isabel Mergl und Christian K. Schaeffer verabschieden sich zwei Darsteller, die über Jahre hinweg zum festen Bestandteil der Serie gehörten, teilte der Sender mit. Schaeffer, der Kult-Wirt "Ignaz 'Jo' Casper" spielt, äußert sich jetzt zu seinem Entschluss, die "Rosenheim-Cops" zu verlassen.

"Jo" nicht mehr dabei: Grund für Ausstieg bekannt

Schauspieler Christian K. Schaeffer will sich mit 60 Jahren neu entdecken und andere Wege gehen. Er weiß, dass diese Veränderungen neuen Herausforderungen mit sich bringen, aber er möchte sich nach zwei Jahrzehnten in der ZDF-Serie auch weiterentwickeln. Ein neues Kapitel stehe an, verrät Schaeffer.

Zwei Stars bei den "Rosenheim-Cops" raus: Wer wird ersetzt – und wer nicht

"Nach 20 Jahren ist es Zeit, die Schürze abzulegen. Die Zeit bei 'Die Rosenheim-Cops' war für mich weit mehr als nur ein Job. Sie hat mich über viele Jahre begleitet und geprägt – mit Momenten und Begegnungen, die ich nicht missen möchte. (...) Gleichzeitig spüre ich, dass jetzt der richtige Moment ist, neue Wege zu gehen. Ich freue mich sehr auf kommende Projekte, neue Herausforderungen und darauf, mich künstlerisch weiterzuentwickeln – als Schauspieler und vor allem als Musiker", heißt es

Doppel-Ausstieg trifft Fans hart

"Jo" prägte mit seiner Gaststätte lange das Seriengeschehen abseits der Ermittlungen – für viele Zuschauer ein vertrauter Anlaufpunkt. Wie nun bekannt wurde, steigt aber nicht nur Christian K. Schaeffer aus, sondern auch Isabel Mergl als "Hilde Stadler". Dass nun gleich zwei Rollen wegfallen, dürfte viele Fans unerwartet treffen. Schließlich gehörten beide Figuren über Jahre hinweg zum gewohnten Serienbild.

"Hilde Stadler" (re.) wird nicht mehr bei den "Rosenheim-Cops" dabei sein. Schauspielerin Isabel Mergl hört auf. © ZDF/Bojan Ritan

Wer ersetzt wird – und wer nicht: "Rosenheim-Cops"-Nachfolger steht bereits fest

Ganz ohne Ersatz bleibt es allerdings nicht: Auf die beliebte Wirtshaus-Atmosphäre müssen die Zuschauer nicht verzichten. Künftig wird die Tagesbar "Das Rosi" von "Yasmin Rabe" geführt, verkörpert von Schauspielerin Maya Haddad.

Den "Times Square" mit "Jo" (Schauspieler Christian K. Schaeffer) gibt es bald nicht mehr. © ZDF/Linda Gschwentner

Auch im Kommissariat gibt es Veränderungen: Nach dem Abschied von Marisa Burger rückt Sarah Thonig stärker in den Fokus. Ihre Rolle "Christin Lange" wird zur neuen Polizeisekretärin und übernimmt damit eine zentrale Position im Team.

AZ exklusiv: Eine Nachfolgerin für Sarah Thonig

"Ich freue mich immer sehr auf die Dreharbeiten – und auf die neuen Aufgaben umso mehr", schwärmte Sarah Thonig im AZ-Interview. "Die Rolle darf ich ja bereits seit vielen Jahren spielen und es ist schön, sich mit ihr gemeinsam weiterzuentwickeln." Aber wie geht es nun am Empfang der Serie ohne "Christin Lange" weiter? Bleibt TV-Kollegin Ursula Maria Burkhart dort etwa alleine? Wie die AZ exklusiv von der "Rosenheim-Cops"-Produktion erfahren hat, wird es wohl einen Personalzuwachs geben. "Ursula Maria Burkhart wird nicht lange alleine am Empfang bleiben", verriet eine Sprecherin der AZ. Damit ist klar: Es wird einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin für Sarah Thonigs Rolle am Eingang des Kommissariats geben.

Neue Staffel in Arbeit: "Rosenheim-Cops" gehen ab Herbst weiter

Aktuell laufen die Dreharbeiten zur 26. Staffel in Rosenheim, München und Umgebung. Die neuen Folgen sollen im Herbst ausgestrahlt werden.

Mit den personellen Veränderungen steht fest: Die Serie bleibt in Bewegung – doch der Abschied gleich zweier vertrauter Gesichter markiert einen spürbaren Einschnitt für die treue Fangemeinde.