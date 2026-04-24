Neuerung bei "Die Rosenheim-Cops": Was sich durch Sarah Thonigs Beförderung jetzt ändert

Ab Herbst 2026 übernimmt Sarah Thonig bei "Die Rosenheim-Cops" die Position als Polizeisekretärin von Schauspielkollegin Marisa Burger. Aber wie geht es nun am Empfang der Serie ohne "Christin Lange" weiter? Bleibt TV-Kollegin Ursula Maria Burkhart dort etwa alleine? Die AZ berichtet exklusiv, was in der ZDF-Serie passieren wird.

Für Sarah Thonig könnte es aktuell bei "Die Rosenheim-Cops" wohl kaum besser laufen. Ihre Figur "Christin Lange" darf sich in der 26. Staffel über eine große Veränderung freuen, denn sie wechselt vom Empfang ins Sekretariat. Dort übernimmt sie die Position von Marisa Burger, die als "Miriam Stockl" die Serie verlassen hat. Auf das TV-Team kommt aber noch eine weitere Neuerung hinzu, wie die AZ exklusiv erfahren hat.

Ursula Maria Burkhart bekommt Unterstützung

Obwohl es noch bis Herbst 2026 dauert, steigt bereits jetzt die Spannung auf die neuen "Rosenheim-Cops"-Folgen. "Sowohl für mich als auch für Frau Lange gibt es in der neuen Staffel natürlich mehr zu tun", erklärt Sarah Thonig im AZ-Interview. Mit ihrer Beförderung ist am Empfang des Rosenheimer Polizeireviers ein Platz frei geworden. Serien-Kollegin Ursula Maria Burkhart bleibt dort weiterhin als "Marianne Grasegger" im Einsatz, wird aber tatkräftige Unterstützung bekommen.

Änderung bei "Die Rosenheim-Cops": Was mit Sarah Thonigs Empfangsplatz passiert

Wie die AZ exklusiv von der "Rosenheim-Cops"-Produktion erfahren hat, wird es wohl einen Personalzuwachs geben. "Ursula Maria Burkhart wird nicht lange allein am Empfang bleiben", verrät eine Sprecherin der AZ. Damit ist klar: Es wird einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin für Sarah Thonigs Rolle am Eingang des Kommissariats geben. Wer das sein wird, soll aber noch eine Überraschung bleiben: "Die Zuschauer dürfen sich auf ein altbekanntes Gesicht freuen."

An der Seite von Schauspielerin Ursula Maria Burkhart steht Sarah Thonig seit 2015 am Empfang der "Rosenheim-Cops". © ZDF/Bojan Ritan

Für Sarah Thonig sind "Die Rosenheim-Cops" ein "totales Geschenk"

Es bleibt spannend, wie die Zuschauer die Neuerung bei TV-Ausstrahlung aufnehmen werden. Änderungen an ihrer Lieblingsserie sehen viele Fans meist kritisch – das bekamen bereits Schauspieler wie Baran Hevi oder Michaela Weingartner zu spüren. Dem Erfolg der ZDF-Serie hat das aber bislang nicht geschadet, denn deutschlandweit wird das Format auch nach über 20 Jahren noch gefeiert. "Ich freue mich generell wahnsinnig, dass die 'Rosenheim-Cops' so populär sind – und es hoffentlich noch lange bleiben", freut sich Sarah Thonig in der AZ. "Es ist doch ein totales Geschenk, wenn man Geschichten erzählen darf, die Menschen erreichen."