Senta Berger wird 85: Mit wem die Schauspielerin feiert

Sie hat nicht erst seit Serien wie "Kir Royal" und "Die schnelle Gerdi" Legenden-Status: Schauspielerin Senta Berger feiert am 13. Mai ihren 85. Geburtstag. Wie sie auf ihr bisheriges Leben zurückblickt, wie es ihr nach ihrem Oberschenkelbruch heute geht - und was sie sich zum Geburtstag wünscht, hat die Wahl-Münchnerin der AZ verraten.

Die legendäre Schauspielerin und Wahl-Münchnerin Senta Berger wird an diesem Mittwoch 85 Jahre alt: Einen ganz besonderen Geburtstagswunsch will sie sich selbst erfüllen.

Die Grande Dame des deutschen Films wird 85: Senta Berger feiert an diesem Mittwoch ihren Geburtstag. Wobei - eine "große Feierin" ist sie eigentlich nicht, wie die Schauspielerin der AZ kurz vor ihrem Ehrentag sagt: "Wenn schon, dann tatsächlich mit meinen Söhnen und deren Familien. Das sind mir die nächsten Menschen. Mit ihnen kann ich entspannt in mein 86. Lebensjahr gehen."

"Entspannt in mein 86. Lebensjahr gehen": Mit wem Senta Berger feiert

Die Söhne der Münchner Schauspiel-Ikone, Simon (53) und Luca Verhoeven (47), haben ebenso wie Senta Berger und ihr verstorbener Mann, Produzenten-Legende Michael Verhoeven, den Weg in die Film-Branche gewählt. Während Mutter Senta zuletzt mit Simon Verhoeven an dessen aktuellem Erfolgsprojekt, der Romanverfilmung von Joachim Meyerhoffs "Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke", zusammenarbeitete und für ihre Rolle nun auch als beste Hauptdarstellerin für den Deutschen Filmpreis am 29. Mai nominiert ist, trat Luca Verhoeven in der Vergangenheit bereits als Schauspieler (u. a. "Männerherzen", "Unter Verdacht) und als Filmproduzent in Erscheinung.

Und Senta Bergers Weg in die Welt des Films? Als 16-Jährige stand sie erstmals vor der Kamera, für den Film "Die unentschuldigte Stunde". 1961 kam der Durchbruch mit der Romanverfilmung "Es muss nicht immer Kaviar sein". Auch Hollywood wollte die hübsche, temperamentvolle Schauspielerin haben, deren Vorbild die italienische Diva Sophia Loren war.

Senta Berger und ihre Söhne Luca (l.) und Simon Verhoeven bei der Verleihung des Bayerischen Verfassungsordens. © Tobias Hase/dpa

Von "Major Dundee" bis "Kir Royal": Ein Blick in Senta Bergers Filmografie

Sie drehte Filme wie "Major Dundee" oder "Cast a Giant Shadow", später folgten viele französische und italienische Komödien.

Für das deutsche beziehungsweise vor allem auch das Münchner Publikum war Berger spätestens seit ihren Rollen in Kultserien wie "Kir Royal" - als Mona an der Seite des legendären Klatschreporters Baby Schimmerlos - und "Die schnelle Gerdi" (Regie führte Ehemann Michael Verhoeven) nicht mehr wegzudenken.

Für das ZDF ermittelte sie jahrelang auch in der Krimiserie "Unter Verdacht".

Senta Berger: "Ich habe am Theater das meiste gelernt"

Als besonders prägend beschreibt Berger selbst hingegen ihre Zeit am Theater: "Ich habe am Theater das meiste gelernt. Ich hatte auch hier Glück, mit den großen Regisseuren zu arbeiten."

Auch ihre große Liebe fand Senta Berger 1963 in einem - später - großen Regisseur. Am Filmset von "Jack und Jenny" traf die Schauspielerin damals den drei Jahre älteren Mediziner Michael Verhoeven, der nebenbei schauspielerte. Ein Filmkuss brachte sie zusammen - der Beginn einer großen Liebesgeschichte, die 1966 durch eine Hochzeit und später mit den Geburten ihrer Söhne Simon und Luca gekrönt wurde.

Senta Berger und Franz XaverKroetz im Jahr 1985 in einer Szene aus "Kir Royal". © Ursula Düren/dpa

Nach Verlust ihres Ehemanns Michael Verhoeven: So sehr helfen Senta Bergers Söhne

Bis zum Tod des gefeierten Regisseurs und Filmproduzenten führte das Paar eine glückliche, skandalfreie Ehe. Michael Verhoeven starb im April 2024 im Alter von 85 Jahren nach kurzer, schwerer Krankheit.

Ein Verlust, der die Familie bis heute begleitet: "Mit meinem Mann Michael Verhoeven habe ich ein reiches Leben geteilt, voller Liebe", sagt Berger der AZ. "Meine Söhne helfen mir heute über den großen Verlust hinweg."

Senta Berger und Michael Verhoeven feiern 2013 beim 40. Deutschen Filmball im Bayerischen Hof. Das Paar lernte sich 1963 beieinem Filmdreh kennen. © Ursula Düren/dpa

"Habe sehr viel Glück gehabt": So wuchs Senta Berger auf

Dennoch blickt die Schauspielerin heute mit großer Dankbarkeit auf die vergangenen 85 Jahre zurück: "Ich habe sehr viel Glück gehabt. Ich hatte sehr lange meine Mutter an meiner Seite, die eine große Kraft in unserer Familie war und mit der ich Wienerisch sprechen konnte." Denn obwohl die Schauspielerin bereits seit Jahrzehnten in ihrer Wahlheimat München lebt, geboren ist Senta Berger in Wien als Tochter des Musikers und Komponisten Josef Berger, der ebenso wie Mutter Therese im metallverarbeitenden Familienbetrieb mitarbeitete.

Nach Horror-Sturz: Wie es der Schauspielerin heute geht

Und gesundheitlich? Hatte Berger zuletzt ziemlich zu kämpfen: Bekanntlich war die Schauspielerin im Januar im Vorfeld einer Lesung von der Bühne gestürzt und hatte sich den Oberschenkel gebrochen. Es folgten eine OP, ein Krankenhausaufenthalt und eine mehrwöchige Reha. "Ganz fit? Nein, das kann ich auch nicht sein", so Berger auf AZ-Nachfrage. "Es war ein furchtbarer Sturz und eine große Verletzung. Aber ich kann gut gehen und mich überhaupt bewegen - fast so wie vorher."

Senta Berger wird 85: Welchen Wunsch sie sich als Nächstes erfüllen will

Auch einen speziellen Wunsch will sich die Schauspiel-Ikone zum Geburtstag erfüllen, wie sie der AZ verrät: "Ich würde gerne das neue Ägyptische Museum in Kairo besuchen. Das schenke ich mir selbst." Das Grand Egyptian Museum (GEM) wurde erst Ende 2025 offiziell eröffnet und zeigt mehr als 100.000 archäologische Exponate.

Für die Zukunft wünsche sich die Schauspielerin zudem, "dass die Menschen nicht aufeinander einschlagen, dass Religionen nicht fanatisch zu politischer Machtausübung missbraucht werden. Aber ob Wünsche helfen?"