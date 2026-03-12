Erster Auftritt in München: Nach Horror-Sturz braucht Senta Berger Security-Männer

Für eine ganz besondere Vorführung kommt Schauspielerin Senta Berger am Mittwoch in den Münchner Rio Palast. Ihr Sohn, Regisseur Simon Verhoeven, hat diesen Abend für seine Mutter organisiert. Die AZ war dabei.

"Ich lese die Abendzeitung jeden Tag", sagt Senta Berger liebenswürdigerweise beim Vorgespräch: "Und nicht nur jetzt in der Reha." Außerdem habe sie noch nie eine Abendzeitung aus dem Kasten geklaut, sagt sie in ihrem Sessel vor der Bühne im Kinosaal, und als ihr Sohn, Simon Verhoeven ergänzt: "Das klingt, als ob Du andere schon geklaut hättest…", lacht sie und überlässt es der Interpretation, ob sie wirklich eine sanfte kriminelle Energie in ihrem Charakter hat.

Senta Berger ist aus ihrer Münchner Rehaklinik in den Rio Palast am Rosenheimer Platz gekommen, um den Film, in dem sie eine der Hauptrollen spielt, zu sehen: "Diese Lücke, diese entsetzliche Lücke". Nach einem Sturz von der Bühne in Hamburg und dortigem Krankenhausaufenthalt, hatte sie den Siegeszug des Films nicht live miterleben können, der an diesem Wochenende mit einer Million Zuschauern einen Höhepunkt findet. Senta Berger hat also "Diese Lücke, diese entsetzliche Lücke" selbst noch nicht gesehen, "außer im Rohschnitt auf kleiner Leinwand" und das zähle nicht.

Die nächste Lesereise von Senta Berger ist fest geplant

Ob sie bald wieder auf Lesereise gehe – mit Friedrich von Thun, der auch an diesem Abend im Publikum sitzt? "Ja sicher, aber erst im Mai", sagt Berger. Für die Vorführung heute habe sie nur "fünf Stunden Ausgang" bekommen. Auf zwei Krücken, aber sehr behände, kommt sie in den Kinosaal mit 330 Zuschauern, und setzt sich in eine der Mittelreihen. Zwei Security-Männer sind um sie herum – nicht um sie zu beschützen, eher um die Krücken zu halten, als sie sich gesetzt hat. Außerdem darf es keinen weiteren Sturz geben, nach ihrem Oberschenkelhalsbruch, also wird ihr der Weg von den beiden "Men in Black" freigehalten.

Berger trägt eine getönte Brille, als ob sie sich nicht in die Augen schauen lassen wollte. Aber sie nimmt sie nicht nur im Zuschauerraum ab, sondern auch, als sie am Ende unter großem Applaus auf die Bühne nach vorne krückt – nicht hinfällig, sondern elegant. "Keine Angst, ich falle nicht von der Bühne", sagt sie dem Publikum, in Anspielung auf ihren Sturz in Hamburg. Jetzt sitzt sie zum Gespräch vor der Leinwand des Rio Palasts, "mit dem Regisseur, der zufällig mein Sohn ist", und dem jungen Hauptdarsteller Bruno Alexander, der Joachim Meyerhoff spielt, den Autoren der Romanvorlage.

"Das Ja zum Leben, während die anderen den Abschied nehmen müssen."

Der Kern des Films sei nicht "die Liebe der Großeltern zueinander", sondern der Schauspielschüler-Enkel, gibt Berger charmant das Rampenlicht an den jungen Bruno Alexander weiter. "Die Begeisterungsfähigkeit der Schauspielschüler, das ist der Kern. Das Ja zum Leben, während die anderen den Abschied nehmen müssen." Den Roman "Diese Lücke, diese entsetzliche Lücke" habe sie vor acht Jahren ihrem Sohn geschenkt – "ach was, nicht nur meinem Sohn, allen, die ich kannte und die vorbeikamen."

Simon Verhoeven: "Der Tod meines Vaters hat eine Lücke gerissen"

Simon Verhoeven wird gefragt, ob denn die Nähe Mutter-Sohn beim Dreh ein Problem gewesen sei? "Die Nähe war unsere Stärke", sagt er – und dass sie beide durch den Trauerfall, den Tod von Mann und Vater, Michael Verhoeven, vor zwei Jahren emotional viel tiefer in der Geschichte drin gewesen seien als in jeder andere. "Trauerfall ist ein unpassendes Wort", sagt Simon Verhoeven: "Der Tod meines Vaters hat eine Lücke gerissen." Eine entsetzliche, ergänzt man in Gedanken.

Im Film selbst kommt das Münchner Theatiner Kino vor – und Senta Berger verspricht eine weitere Vorführung dort, zu der sie kommen will. Wenn die Ärzte ihr Ausgang gewähren, aber das scheint nach diesem Abend, reine Formsache.