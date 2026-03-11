Nach schwerem Sturz: Senta Berger bangt vor Rückkehr nach Hause

Die Genesung von Senta Berger, die sich bei einem schweren Sturz verletzt hatte, schreitet weiter voran. Doch die Schauspiel-Ikone steht nun vor einem großen Schritt, der sie mit Sorgen erfüllt: ihre Rückkehr nach Hause.

Sturz, Operation, verpasste Kino-Premiere, abgesagter Auftritt in München: Senta Berger musste in den letzten Wochen einige Rückschläge verkraften, nachdem sie bei einer Probe zu einer Lesung gefallen war und sich dabei den Oberschenkel gebrochen hatte. Inzwischen geht es der Schauspielerin besser, doch jetzt steht die nächste Hürde an.

Senta Berger bald wieder zu Hause: Söhne kümmern sich rührend

Nach ihrer OP in Hamburg wurde Senta Berger in eine Rehaklinik in ihrer Heimat München gebracht. Ihre Familie kümmerte sich rührend um die 84-Jährige. "Meine Söhne und ihre Frauen haben mir in der Klinik und später in der Reha sehr geholfen, waren immer an meiner Seite", berichtet sie im Interview mit "Bunte". Sohn Simon Verhoeven plant als ganz besondere Aktion eine persönliche Kino-Vorführung ihres letzten Films "Ach diese Lücke, diese entsetzliche Lücke", bei dem er auch Regie geführt hat – aber erst, wenn sie wieder fit ist.

Senta Berger mit Sohn Luca (links), ihrem verstorbenen Ehemann Michael Verhoeven und Sohn Simon (rechts). © BrauerPhotos/Dominik_Beckmann

Bis es so weit ist, stehen für Senta Berger noch schwierige Zeiten bevor. Auch hier kann sie auf ihre Liebsten zählen: "Wenn ich bald zu Hause sein kann, werden sie auch weiterhin für mich da sein." Doch die beliebte Schauspielerin ist auch in Sorge über eine Rückkehr, wie sie betont. "Ich werde einiges zu bewältigen haben, unter anderem die Treppe, die in den ersten Stock führt."

Sorge vor Rückkehr: "Vor allem mein Alleinsein"

Senta Berger ist bewusst, dass ihre Söhne und Schwiegertöchter nicht rund um die Uhr für sie sorgen können, weshalb eine weitere Herausforderung auf sie wartet: "Aber auch anderes muss ich lernen zu bewältigen: vor allem mein Alleinsein zu Hause." Ihr Ehemann und Regie-Legende Michael Verhoeven starb im April 2024 im Alter von 85 Jahren.

Dennoch will sich die Schauspielerin ins Leben zurückkämpfen. Ihr Plan: Zum 85. Geburtstag am 13. Mai will sie wieder das Tanzbein schwingen. "Polka wird es nicht gerade sein, aber ein Walzer wäre schon schön", wünscht sie sich im Interview mit " ". Mit ihrer Kraft und dem eisernen Willen wird Senta Berger dieses Vorhaben sicherlich gelingen.