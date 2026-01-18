AZ-Plus
  • Startseite
  • Promis
  • Filmlegende Senta Berger (84) sagt alle Termine ab – das ist der Grund

Filmlegende Senta Berger (84) sagt alle Termine ab – das ist der Grund

Große Sorge um Senta Berger. Die 84-Jährige hat sich bei einem Unfall in Hamburg schwer verletzt.
AZ/fwk |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 1  Kommentar
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen

Eigentlich wollte Senta Berger am Freitagabend gemeinsam mit ihrem langjährigen Freund und Kollegen Friedrich von Thun in der Laeiszhalle aus Loriots Texten lesen. Doch wenige Stunden vor der Veranstaltung kam alles anders: Die Lesung wurde kurzfristig abgesagt, ebenso zwei weitere Termine in Kiel und in München (am 31. Januar plante Berger im Prinzregententheater in München einen Loriot-Auftritt).

Was war los? Beim Weg zum Soundcheck ist die Schauspielerin einen halben Meter tief gestürzt, wie die BILD zuerst berichtete. Zunächst wollte Berger mit der eisernen Disziplin einer Weltklasse-Schauspielerin weitermachen – sie müsse ja schließlich nur sitzen am Abend – sie konnte dann aber von anwesenden Ärzten überzeugt werden, dass sie ins Krankenhaus muss. 

Dort wurde klar: Ihr Oberschenkel ist gebrochen und sie muss umgehend operiert werden. Im Krankenhaus gab es wenig später dann einen Moment der Erleichterung: Der Eingriff verlief komplikationslos. Aus dem Umfeld der Schauspielerin heißt es, sie sei bereits auf dem Weg der Besserung. 

Denkbar schlechtes Timing

Das Timing des Unfalls kommt für die 84-Jährige aber denkbar ungünstig. Nicht nur ihre Lesungen musste sie absagen, auch den Start ihres neuen Films "Ach diese Lücke, diese entsetzliche Lücke" ( im Kino ab 29. Januar) nach einem Roman von Joachim Meyerhoff wird sie verpassen.

Auch für Sohn Simon Verhoeven (53) kommt der Unfall doppelt traurig. Nicht nur, dass er sich um seine Mutter Sorgen machen musste. Nein, er führte auch Regie bei besagtem Film – eine ihrer wenigen gemeinsamen Arbeiten – und muss Mama Senta bei der Premiere am 27. Januar in München nun vermissen. 

Zur BILD sagte der bekannte Regisseur (u.a. "Männerherzen"): "Meiner Mutter geht es den Umständen entsprechend gut. Wir sind froh, dass sie in sehr guten Händen ist. Sie ist eine Kämpferin, das wird sie jetzt auch wieder beweisen. Wir hatten uns zwar sehr auf die Premieren und die gemeinsamen Auftritte gefreut. Jetzt steht für uns alle aber natürlich ausschließlich ihre Genesung im Vordergrund."

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
1 Kommentar
Artikel kommentieren
  • Futurana vor einer Stunde / Bewertung:

    Oh Gott, ich bin sehr betroffen. Neun, das hätts jetzt nicht gebraucht. Liebe Frau Berger - ich wünsche Ihnen gute , rasche Heilung. Mit Ihrer Disziplin und Stärke wird alles gut.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.