Sendetermine vom Dschungelcamp 2026: IBES hat bei RTL unterschiedliche Sendezeiten

Das Dschungelcamp 2026 öffnet wieder seine Pforten. Wann läuft die beliebte Trash-Show im TV? Und an welchem Tag wird das Finale ausgestrahlt? Alle Infos zu Start, Sendeterminen und Sendezeiten auf RTL finden Sie hier.

"Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!": Wann läuft die Show im TV?

Das Dschungelcamp 2026 wird mit großer Spannung erwartet. RTL hat bekanntgegeben, wann die Show ihren Start feiert. An welchen Tagen läuft "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" zu welchen Uhrzeiten im TV? Die AZ zeigt Ihnen alle Sendetermine und -Zeiten zu IBES im Überblick.

Überblick zu Sendezeiten

Start 2026: Wann die erste Folge im TV läuft

Das Dschungelcamp 2026 startet mit der ersten Folge am Freitag, den 23.01.2026 um 20.15 Uhr bei RTL. Ab dann überträgt RTL die restlichen 16 Folgen täglich live.

Alle Sendezeiten und Sendetermine 2026

2025 gab es eine Neuerung, die besonders Trash-Fans, die gerne früher schlafen gehen, gefreut hatte: Anders als die Jahre zuvor lief das Dschungelcamp täglich zur Primetime um 20.15.

Dieses Konzept war offenbar von Erfolg gekrönt, denn auch 2026 wird an den früheren Ausstrahlungsterminen festgehalten. Alle Folgen und Sendetermine zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" sehen Sie hier im Überblick:

Folge Tag, Datum, Uhrzeit Folge 1 Freitag, 23.01.26, 20.15 bis 23.15 Uhr Folge 2 Samstag, 24.01.26, 20.15 bis 22.30 Uhr Folge 3 Sonntag, 25.01.26, 20.15 bis 20.55 Uhr Folge 4 Montag, 26.01.26, 20.15 bis 22.30 Uhr Folge 5 Dienstag, 27.01.26, 20.15 bis 22.30 Uhr Folge 6 Mittwoch, 28.01.26, 20.15 bis 22.30Uhr Folge 7 Donnerstag, 29.01.26, 20.15 bis 22.30 Uhr Folge 8 Freitag, 30.01.26, 20.15 bis 23.15 Uhr Folge 9 Samstag, 31.01.26, 20.15 bis 22.30 Uhr Folge 10 Sonntag, 01.02.26, 20.15 bis 22.30 Uhr Folge 11 Montag, 02.02.26, 20.15 bis 22.30 Uhr Folge 12 Dienstag, 03.02.26, 20.15 bis 22.30 Uhr Folge 13 Mittwoch, 04.02.26, 20.15 bis 22.30 Uhr Folge 14 Donnerstag, 05.02.26, 20.15 bis 22.30 Uhr Folge 15 Freitag, 06.02.26, 20.15 bis 22.30 Uhr Das Halbfinale Samstag, 07.02.26, 20.15 bis 22.30 Uhr Das Finale Sonntag, 08.02.26, 20.15 bis 23.15 Uhr Das große Wiedersehen Montag, 09.02.26, 20.15 bis 23.25 Uhr Das Nachspiel Sonntag, 22.02.26, 20.15 Uhr

Stream und TV: Hier wird "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" ausgestrahlt

Wie üblich, können Sie das Dschungelcamp 2026 jeden Tag live auf RTL verfolgen. Alternativ können Sie die Sendung via RTL+ streamen. Der Vorteil des Streaming-Dienstes: Sollten Sie mal eine Folge verpassen, können Sie sie ganz einfach nachholen, da die Inhalte stets abrufbar sind.

Anschlussprogramm: "Ich bin ein Star – Die Stunde danach" mit Angela Finger-Erben

Auch heuer lädt Angela Finger-Erben im Anschluss ans Dschungelcamp zur "Stunde danach" auf RTL. Seit 2018 moderiert sie die Sendung, mit Ausnahme von 2021, da "IBES" in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie pausierte und durch die Dschungelshow ersetzt wurde. Auch 2026 hat sie wieder Olivia Jones als Co-Moderatorin an ihrer Seite. Im Dschungeltalk sprechen die Moderatorinnen mit ihren Gästen über das Geschehen im Camp, begrüßen Dschungelexperten, ehemalige Kandidaten, Angehörige und prominente Fans.

RTL kündigt neue Show zum Dschungelcamp 2026 an

2026 wird es eine Neuheit geben: Wie RTL angekündigt hat, wird es ein neues Format im Rahmen des Dschungelcamps geben. An zwei Sonntagen stimmen Olivia Jones und Angela Finger-Erben die Zuschauer mit "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Die Stunde davor" auf das Trash-Format ein. Gesendet wird am 25. Januar und 1. Februar von 19.05 bis 20.15 Uhr.