Sendetermine vom Dschungelcamp 2026: IBES hat bei RTL unterschiedliche Sendezeiten
Das Dschungelcamp 2026 wird mit großer Spannung erwartet. RTL hat bekanntgegeben, wann die Show ihren Start feiert. An welchen Tagen läuft "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" zu welchen Uhrzeiten im TV? Die AZ zeigt Ihnen alle Sendetermine und -Zeiten zu IBES im Überblick.
Überblick zu Sendezeiten
Start 2026: Wann die erste Folge im TV läuft
Das Dschungelcamp 2026 startet mit der ersten Folge am Freitag, den 23.01.2026 um 20.15 Uhr bei RTL. Ab dann überträgt RTL die restlichen 16 Folgen täglich live.
Alle Sendezeiten und Sendetermine 2026
2025 gab es eine Neuerung, die besonders Trash-Fans, die gerne früher schlafen gehen, gefreut hatte: Anders als die Jahre zuvor lief das Dschungelcamp täglich zur Primetime um 20.15.
Dieses Konzept war offenbar von Erfolg gekrönt, denn auch 2026 wird an den früheren Ausstrahlungsterminen festgehalten. Alle Folgen und Sendetermine zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" sehen Sie hier im Überblick:
|Folge
|Tag, Datum, Uhrzeit
|Folge 1
|Freitag, 23.01.26, 20.15 bis 23.15 Uhr
|Folge 2
|Samstag, 24.01.26, 20.15 bis 22.30 Uhr
|Folge 3
|Sonntag, 25.01.26, 20.15 bis 20.55 Uhr
|Folge 4
|Montag, 26.01.26, 20.15 bis 22.30 Uhr
|Folge 5
|Dienstag, 27.01.26, 20.15 bis 22.30 Uhr
|Folge 6
|Mittwoch, 28.01.26, 20.15 bis 22.30Uhr
|Folge 7
|Donnerstag, 29.01.26, 20.15 bis 22.30 Uhr
|Folge 8
|Freitag, 30.01.26, 20.15 bis 23.15 Uhr
|Folge 9
|Samstag, 31.01.26, 20.15 bis 22.30 Uhr
|Folge 10
|Sonntag, 01.02.26, 20.15 bis 22.30 Uhr
|Folge 11
|Montag, 02.02.26, 20.15 bis 22.30 Uhr
|Folge 12
|Dienstag, 03.02.26, 20.15 bis 22.30 Uhr
|Folge 13
|Mittwoch, 04.02.26, 20.15 bis 22.30 Uhr
|Folge 14
|Donnerstag, 05.02.26, 20.15 bis 22.30 Uhr
|Folge 15
|Freitag, 06.02.26, 20.15 bis 22.30 Uhr
|Das Halbfinale
|Samstag, 07.02.26, 20.15 bis 22.30 Uhr
|Das Finale
|Sonntag, 08.02.26, 20.15 bis 23.15 Uhr
|Das große Wiedersehen
|Montag, 09.02.26, 20.15 bis 23.25 Uhr
|Das Nachspiel
|Sonntag, 22.02.26, 20.15 Uhr
Stream und TV: Hier wird "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" ausgestrahlt
Wie üblich, können Sie das Dschungelcamp 2026 jeden Tag live auf RTL verfolgen. Alternativ können Sie die Sendung via RTL+ streamen. Der Vorteil des Streaming-Dienstes: Sollten Sie mal eine Folge verpassen, können Sie sie ganz einfach nachholen, da die Inhalte stets abrufbar sind.
Anschlussprogramm: "Ich bin ein Star – Die Stunde danach" mit Angela Finger-Erben
Auch heuer lädt Angela Finger-Erben im Anschluss ans Dschungelcamp zur "Stunde danach" auf RTL. Seit 2018 moderiert sie die Sendung, mit Ausnahme von 2021, da "IBES" in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie pausierte und durch die Dschungelshow ersetzt wurde. Auch 2026 hat sie wieder Olivia Jones als Co-Moderatorin an ihrer Seite. Im Dschungeltalk sprechen die Moderatorinnen mit ihren Gästen über das Geschehen im Camp, begrüßen Dschungelexperten, ehemalige Kandidaten, Angehörige und prominente Fans.
RTL kündigt neue Show zum Dschungelcamp 2026 an
2026 wird es eine Neuheit geben: Wie RTL angekündigt hat, wird es ein neues Format im Rahmen des Dschungelcamps geben. An zwei Sonntagen stimmen Olivia Jones und Angela Finger-Erben die Zuschauer mit "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Die Stunde davor" auf das Trash-Format ein. Gesendet wird am 25. Januar und 1. Februar von 19.05 bis 20.15 Uhr.
