Seltener Schnappschuss: Claudia Schiffer zeigt ihre Tochter Clementine

Clementine ist ihrer Mutter wie aus dem Gesicht geschnitten: Claudia Schiffer (51) gratuliert "Clemmie" zum 17. Geburtstag.

Es ist wie eine Reise in die Vergangenheit - und ihre Instagram-Follower haben offensichtlich schon die Koffer gepackt.

Claudia Schiffer" (51) war süße 17 Jahre alt, als sie von einem Model-Agenten entdeckt wurde und den Start zu einer einzigartigen Karriere auf den Laufstegen dieser Welt erlebte. Nun postete sie voller Stolz ein Foto ihrer Tochter Clementine - und das, wo sie ihre drei Kinder normalerweise nicht in der Öffentlichkeit zeigt.

Clementine posiert so lässig wie ihre Mutter Claudia Schiffer

Via Instagram gratulierte sie ihrer Tochter zum 17. Geburtstag und zeigt einen privaten Schnappschuss: "Herzlichen Glückwunsch, Clemmie - du bist wunderschön, innerlich wie äußerlich."

Clementine posiert auf dem Bild in übergroßen Boxershorts und trägt ein weißes Shirt mit dem Spruch "Super Real". Die Ähnlichkeit zu ihrer Mutter ist frappierend - und das liegt nicht nur an der langen blonden Mähne...

Instagram-User begeistert: "Happy Birthday, Mini Claudia!"

Das sehen auch die Instagram-User so. "Wunderschönes Mädchen. Top wie Claudia. Happy Birthday!", postet beispielsweise User "cloves.maniho". Und "bo.jangs" ergänzt: "HBD Mini Claudia!" Auch Clementine selbst reagiert übrigens auf den Post ihrer Mutter: "Love you, Mama. Thank you."

Claudia Schiffer ist seit fast 20 Jahren mit dem britischen Regisseur Matthew Vaughn verheiratet. Neben Clementine hat das Paar zwei weitere Kinder: Caspar (18) und Cosima (11).