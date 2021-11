Aus alt mach neu: Heidi Klum recycelt Weihnachtslied "Wonderland"

Recycling liegt im Trend. Warum also nicht auch ein Lied recyclen? So oder so ähnlich dachte wohl Heidi Klum, die vermarktet nämlich momentan ihr Weihnachtslied von 2006 neu.

12. November 2021 - 16:06 Uhr | ako

Heidi Klum beschert uns zu Weinachten mit einem alten Ohrwurm. © Tinseltown/Shutterstock