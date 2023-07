Seitensprung nach 70 Jahren aufgeflogen: Ralph Siegel hat einen Bruder

70 Jahre lang dachte Hitproduzent Ralph Siegel, er wäre ein Einzelkind – bis er durch einen Zufall auf seinen ihm bis dato unbekannten Halbbruder, den Bankier und Unternehmer Jörg Woltmann trifft.

Ein wenig erinnert die Geschichte an das doppelte Lottchen – nur dass die Protagonisten keine Zwillinge und obendrein wesentlich älter sind als jene bei Erich Kästner. Doch das macht die Familiengeschichte von Produzent Ralph Siegel und Unternehmer Jörg Woltmann nicht weniger herzerwärmend als auch ein wenig skurril.

Tatsächlich begegneten sich die beiden Geschäftsmänner zum ersten Mal rein zufällig auf der Party eines gemeinsamen Freundes in Florida. In " " haben die Halbbrüder nun zum ersten Mal gemeinsam erzählt, wie das ganze damals abgelaufen ist: "Dort sprach mich Ralph an, sagte mir, dass ich original wie sein Vater aussehe", so Woltmann. Ralph Siegel erklärt: "Denn da saß die Wiedergeburt meines Vaters. Jede Stirnfalte, jede Bewegung, jedes Lachen – alles ist identisch."

Ralph Siegel und Jörg Woltmann sind Halbbrüder

Ein Gentest brachte dann Bestätigung: Ralph Maria Siegel, der Vater der beiden und einst erfolgreicher Schlagerkomponist, hatte Ralph Siegels Mutter offenbar betrogen. Wie die " " berichtete, sang der Vater damals wohl in Berliner Klubs, in denen auch Woltmanns Mutter verkehrte.

Ralph Siegel ist über die Folgen des Seitensprungs aber offenbar nicht unglücklich: "Ich bin so froh, dass es diesen wunderbaren Bruder gibt", erklärt er. "Meine Mutter hat drei Kinder vor und nach der Geburt verloren, ich dachte immer, ich bin allein. Jetzt habe ich ein neues Familienmitglied."