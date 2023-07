Drogen-Beichte von Lilly Becker nach Trennung von Boris: "Um diesen Mann zu vergessen"

Sie beweist Mut und Ehrlichkeit. Lilly Becker spricht erstmals über dunkle Momente, die sie nach der Enttäuschung durch Boris Becker erlebt hat. Weil er mit Alessandra Meyer-Wölden anbandelte, griff Lilly Becker zu Drogen...

2009 heirateten Lilly und Boris Becker, doch die Beziehung war nicht gefestigt. Vor der Hochzeit und nach mehreren Jahren Beziehung verließ Boris Becker seine damalige Freundin Lilly für die Tochter seines Ex-Managers. Plötzlich war der ehemalige Tennisprofi mit Alessandra Meyer-Wölden zusammen – und wenige Monate später sogar verlobt.

Doku über Boris Becker: Ex Lilly rechnet ab

In einer TV-Doku ("Der Aufstieg und Fall von Boris Becker", ab 4. August bei Paramount+) spricht Lilly Becker über ihren ganz persönlichen Beziehungs-Albtraum, als sie 2008 für die jüngere Alessandra Meyer-Wölden ausgetauscht wurde. "Ich checkte plötzlich: Diese Frau ist jünger, schön. Das war niederschmetternd. Ich sagte: 'F…. it!' Ich musste nach Ibiza. Ich fühlte mich noch nie so hässlich, alt und ungewollt. Der Schmerz sollte weggehen", sagt Lilly Becker.

Schmerz wegen Trennung: Lilly Becker griff zu Drogen

Mit Partys wollte Lilly Becker ihren Schmerz vergessen – und griff zu illegalen Substanzen. "Ich versuchte jeden Mushroom (halluzinogene Pilze, Anm. d. Red.), jeden Alkohol, jede Droge auf Ibiza. Ich konnte gar nicht betrunken genug werden, um diesen Mann zu vergessen."

Scheidung von Lilly und Boris Becker läuft

Doch Boris Becker verschwand nicht aus Lillys Leben. Sie nahm den ehemaligen Tennishelden zurück. 2009 heirateten beiden. Neun Jahre später folgte die endgültige Trennung. Mittlerweile läuft die Scheidung. Boris und Lilly Becker haben einen gemeinsamen Sohn. Amadeus ist 13 Jahre alt und lebt bei seiner Mutter.

Lilly Becker ist endlich wieder glücklich – und verliebt. Ihren neuen Partner Thorsten Weck, der gewisse Ähnlichkeit mit Boris Becker hat, hat sie erst kürzlich auf dem roten Teppich präsentiert. Und auch Boris Becker ist wieder in einer Beziehung. Freundin Lilian weicht ihm nicht mehr von der Seite, begleitete ihn sogar zu Gericht und ist voll im Familienleben integriert...