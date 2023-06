Lilly Becker: Red-Carpet-Premiere mit neuem Freund

Auf der alljährlichen "Bertelsmann Party" in Berlin präsentierte Lilly Becker erstmals ihre neue Liebe Thorsten Weck auf einem Promi-Event. Mit dem Sportmanager sei sie "überglücklich", so die Noch-Ehefrau von Boris Becker.

Seit rund einem halben Jahr ist Lilly Becker (46) wieder in festen Händen. Auf der "Bertelsmann Party" am gestrigen Donnerstagabend schien sie ihre Freude daran zu haben, ihr neues Liebesglück mit dem Spielerberater Thorsten Weck (53) in prominentem Ambiente zu präsentieren.

Für ihren gemeinsamen Auftritt hatten sich die beiden offensichtlich sogar auf einen farblich aufeinander abgestimmten Partnerlook geeinigt. Beide erschienen in dezentem Dunkelblau, auf Lillys Kopf thronte dazu ein eleganter Hut aus dem Hause Dior.

"Ich hab Ruhe! Thank God."

, platzte das niederländische Model erleichtert heraus: "Ich bin überglücklich. Ich hab Ruhe! Thank God." Nach anstrengenden Zeiten rund um den Steuerprozess und Gefängnisaufenthalt ihres Noch-Ehemanns Boris Becker (55) kann sie offensichtlich ihr Leben wieder in vollen Zügen genießen. "Wir sind in Berlin und wir sind eingeladen", schwärmte sie, "das Wetter ist schön und mein Kind ist auf einem Camp, also ist jetzt Freizeit".

Lillys Knutsch-Attacke lief ins Leere

Während sie ihre Freude kaum verbergen konnte, gab sich Thorsten Weck auf der Veranstaltung recht kamerascheu. Während Lilly bereitwillig Interviews gab, hielt er sich diskret im Hintergrund. Eine versuchte Knutsch-Attacke seiner neuen Partnerin vor laufenden Kameras ließ er mit einer unauffälligen Kopfdrehung ins Leere laufen.