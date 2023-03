Seitenhieb auf Leni Klum: Opa Günther Klum kritisiert Promi-Enkelin öffentlich

Modelvertrag, Werbung und TV-Auftritte: Leni Klum ist in die Fußstapfen ihrer erfolgreichen Mutter Heidi Klum getreten. Opa Günther Klum dürfte sehr stolz auf seine Enkelin sein – doch etwas stört ihn offenbar.

Mit 18 Jahren hat Leni Klum sich den Traum vieler junger Mädchen erfüllt. Während zahlreiche willige Model-Anwärterinnen aktuell bei ihrer Mutter Heidi Klum um Jobs in der Fashion-Welt kämpfen, hat sie die freie Auswahl. Mit 1,7 Millionen Followern ist sie auch auf Instagram erfolgreich und platziert dort Werbung für Kooperationspartner – ihr Opa ist dabei von einer Kleinigkeit allerdings nicht sonderlich angetan.

Günther Klum wünscht sich mehr deutschsprachige Instagram-Postings von Leni Klum

Für die Luxusmarke Dior wirbt Leni Klum aktuell auf ihrem Account mit Fotos. Dazu gehört natürlich der typische Werbetext, der für ihre internationalen Fans auf Englisch verfasst ist. Doch das scheint Günther Klum zu stören. Der Vater von Model-Mama Heidi Klum postet seine Kritik in den Kommentaren – öffentlich für jedermann einsehbar.

"Schön wäre, wenn Du auch in Deutsch posten würdest", schreibt Günther Klum zu dem Posting. Tatsächlich verfasst Leni Klum die meisten ihrer Beiträge in englischer Sprache. Zwar spricht die 18-Jährige auch Deutsch, hat dabei aber einen hörbaren Akzent, wie sie vergangenes Jahr im Halbfinale von "Germany's Next Topmodel" zeigte.

Nach Kritik: Fans verteidigen Leni Klum

Die Fans von Leni Klum springen dem Model bei und verteidigen die 18-Jährige gegen die kritischen Worte von Opa Günther. "Das könnte der Opa bei gutem Verhältnis der Enkeltochter auch persönlich sagen und nicht hier in aller Öffentlichkeit. Tut sicher nichts für ein entspanntes Familienverhältnis", schreibt ein Follower dazu. Auch ein weiterer findet deutliche Worte: "Warum sollte sie? Wenn Sie als Großvater nichts verstehen, ist das wahrscheinlich Ihr Pech."

Ob Heidi Klum die Kritik verstehen kann? Die Model-Mama selbst verfasst ihre Instagram-Beiträge immerhin wechselnd in Englisch und Deutsch. Jedoch gilt das Verhältnis zu ihrem Vater seit Jahren als zerrüttet, 2019 war er nicht mal persönlich zur Hochzeit seiner Tochter mit Tom Kaulitz erschienen. Doch ganz der Profi hat sich die 49-Jährige bislang nicht zu dem Kommentar von Günther Klum geäußert – und auch Leni schweigt.