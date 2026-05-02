Nach der Trennung von Bastian Schweinsteiger hat Ana Ivanovic wieder ihr Lächeln gefunden. Die Ex-Sportlerin spricht jetzt von Veränderung und kommt ins Schwärmen.

Das Liebes-Aus von Ana Ivanovic (38) und Bastian Schweinsteiger (41) kam für viele Fans sehr überraschend. Neun Jahre lang führten sie eine Ehe wie im Bilderbuch – so zumindest der Eindruck. Was blieb, sind die gemeinsamen drei Söhne, die Ivanovic im Zuge der Trennung eine große Stütze waren. Jetzt kann die einstige Tennisspielerin wieder strahlen. Die Trauer nach dem Ehe-Aus gehört der Vergangenheit an.

Ana Ivanovic wieder glücklich: "Genieße die Veränderung in meinem Leben"

"Das Leben ist jetzt definitiv anders", verrät Ana Ivanovic im Interview mit Eurosport. "Aber es ist auch sehr schön. Ich genieße die Veränderung in meinem Leben und das Muttersein sehr", meint die 38-Jährige mit einem Lächeln im Gesicht. Gelegentlich gewährt die auf Mallorca lebende Serbin Einblicke in ihren Alltag mit drei Kindern. Mit der Familie zu sein, hat für Ivanovic mittlerweile höchste Priorität. Doch sie betont: "Gleichzeitig ist es mir auch sehr wichtig, weiterzuarbeiten und etwas zurückzugeben." Ihre Karriere auf dem Tennisplatz beendete die Brünette im Dezember 2016. Seitdem verdient sie ihr Geld als Markenbotschafterin und durch Werbedeals.

Trotz Zufriedenheit: Was die Schweinsteiger-Ex vermisst

Obwohl sie mit ihrer beruflichen Situation zufrieden wirkt, blickt Ivanovic wehmütig auf ihre Glanzzeiten als Tennisspielerin zurück. Man vermisst immer den Wettkampf, weil er etwas sehr Einzigartiges ist. Diese hohe Intensität und das Spielen auf einer großen Bühne – das ist etwas, worauf jeder Athlet hofft und worauf man sich freut."

Ana Ivanovic und Bastian Schweinsteiger zu glücklichen Zeiten. Im Sommer 2025 wurde die Trennung der beiden bestätigt. © imago/Bildagentur Monn

Ana Ivanovic schwärmt von Landsmann Novak Djokovic: "Wirklich unglaublich"

Ihrem Landsmann Novak Djokovic gönnt es Ivanovic, dass er die besonderen Momente mit dem Schläger in der Hand noch erleben darf. Der Serbe zählt zu den erfolgreichsten Tennisspielern weltweit. Er stellte mehrere Rekorde auf – an ein Karriere-Aus denkt der 38-Jährige bislang scheinbar nicht. Ana Ivanovic schwärmt: "Was er erreicht hat, ist wirklich unglaublich. Wir kennen uns, seit wir sehr jung sind, und sind schon lange befreundet. Es ist sehr inspirierend zu sehen, was er geleistet hat und wie viel er Serbien und der nächsten Generation zurückgibt. [...] Sein Spiel ist immer noch auf einem sehr hohen Niveau, und er kann mit den besten Spielern mithalten."

Ana Ivanovic und Novak Djokovic im Mai 2013. Die beiden Serben verbindet eine langjährige Freundschaft. © imago/IPA Press

Trennung von Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanovic: "Unüberbrückbare Differenzen"

Während sie zu Djokovic einen guten Draht pflegt, gilt ihr Verhältnis zu ihrem Ex Bastian Schweinsteiger als angespannt. Ana Ivanovics Anwalt gab nach der Trennung ein Statement – die Rede war von "unüberbrückbaren Differenzen". Im Interview mit der AZ ordnete Paartherapeutin Hannah Gensch Online-Postings des Ex-Paares ein und sprach von einer "Botschaft der Abgrenzung". Ob bei Schweinsteiger und Ivanovic die Wogen wieder geglättet werden können – auch zuliebe ihrer Kinder – zeigt die Zukunft.